YSK: Hükümlü olmayan oy kullanır

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muammer Aydın, yaklaşan yerel seçim öncesi gündemdeki konulara ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlarken "Listelerde bazı sorunlar çıktı. Bu sorunların kaynağını araştıracağız" dedi.



Aydın, "Seçim takvimi ne zaman belirlenecek?" sorusu üzerine "Seçim takvimi hazırlanıyor. Komisyon bitirdi.1 Ocak'tan önce açıklayacağız. Seçmen kütüklerinin kesinleşmesini bekliyoruz." yanıtını verdi.



Türkiye Nüfus İdaresi yetkilileri ile yarın bir araya geleceklerini ifade eden Aydın, şunları söyledi:



"Basında seçmen kütüğü ile ilgili birçok haber var. Bu bizim kusurumuz değil. Biz MERNİS'ten aldığımız bilgileri seçmen kütüğü haline getirerek güncelleştirme yoluna gittik. Güncelleştirmenin amacı itirazı olan varsa itiraz etmesidir. Bazı sorunlar çıktı. Bu sorunların kaynağı nedir? Bunları konuşacağız. Deniyor ki, bir adreste birden fazla adam var. Mesela bunları araştırıyoruz."



PKK'lıların listede olması



Aydın, "PKK'lıların listede olması doğal mı?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi;



"Doğaldır tabi kii arkadaşlar. O kişi T.C. vatandaşı ve mahkemece mahkum olmamış... Seçmen kütüğüne kimler yazılır bu belli. Bu terörist olan kişileri mesela asker yakaladı ve cezaevine girdi. Bu kişi yine oy kullanacak çünkü hükümlü değil. Hükümlü olursa ancak oy kullanamaz. Tutuklu olanlar oy kullanabilir."



Mükerrer oy



Mükerrer oy iddiasına da sert bir dille karşı çıkan Aydın, sözlerini şöyle bitirdi:

"Mükerrer olmaz. Mükerrer iddiası olan getirsin görelim. Yok böyle bir iddia. Çünkü T.C. kimlik numarası kişilerin belli. Bize öyle somut bir iddia gelmedi. Başkasının yerine de oy kullanma olamaz. Sandık başındaki memur hakkı ile görevini yapıyorsa olamaz. Kullanıyorsa sandık başındaki kişiler buna göz yumuyordur."



