-YSK GEREKÇELERİNİ AÇIKLADI ANKARA (A.A) - 19.04.2011 - Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), bağımsız milletvekili adayları Harun Özcan, Abdullah Kızılay, Mehmet Hatip Dicle, Leyla Zana, İsa Gürbüz, Çiçek Otlu, Mehmet Salih Yıldız, Ertuğrul Kürkçü, Nezir Sincar, Gültan Kışanak (Özer), Sebahat Tuncel ve Şerafettin Efe'nin bağımsız milletvekili adaylıklarının iptaline ilişkin oy birliğiyle aldığı kararın gerekçesi belli oldu. Alınan bilgiye göre, YSK'nın ilgili il seçim kurullarına gönderdiği kararda, Çanakkale il seçim çevresinden Harun Özcan'ın Karabük 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 28 Kasım 2008 tarihli ilamıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda ''resmi belgede sahtecilik'' suçunu düzenleyen 204/1; suçun birden fazla tekrarlanması halinde verilecek cezayı düzenleyen 43/1. maddeleri uyarınca 2 yıl 1 ay hapis ve TCK'nın dolandırıcılık suçundan 10 ay hapis cezasıyla cezalandırıldığının belirlendiği kaydedildi. Diyarbakır seçim çevresinden Abdullah Kızılay'ın, Diyarbakır 1. Sulh Ceza Mahkemesinin 25 Eylül 2009 tarihli ilamıyla TCK'daki ''hakaret'' suçundan toplam 22 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırıldığının saptandığı belirtildi. Elazığ seçim çevresinden İsa Gürbüz'ün, Karakoçan Asliye Ceza Mahkemesinin 16 Nisan 2004 tarihli kararıyla ''hırsızlık'' suçundan ağır para cezasıyla cezalandırıldığı ve cezasının ertelendiği belirtilen kararda, Gürbüz'ün 5 yıllık deneme süresi içerisinde 18 Şubat 2009'da işlediği suç nedeniyle Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 7 Ekim 2009 tarihli kararıyla tekrar ağır para cezasıyla cezalandırıldığı vurgulandı. YSK kararında, Gaziantep seçim çevresinden Çiçek Otlu'nun Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 23 Haziran 2005 tarihli kararıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ''silahlı örgüte üye olma suçunu'' düzenleyen 314/2 ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nda ''cezaların artırılmasını öngören 5. maddesi uyarınca 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla cezalandırıldığının, Hakkari seçim çevresinden Mehmet Salih Yıldız'ın, Diyarbakır Sıkıyönetim Komutanlığı 1. Numaralı Askeri Mahkemesinin Temmuz 1981 tarihli ilamıyla 171 sayılı Kanun uyarınca 2 yıl hapis ve ağır para cezasıyla cezalandırıldığının tespit edildiği kaydedildi. Kararda, Mersin seçim çevresinden Ertuğrul Kürkçü'nün İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 3 Numaralı Askeri Mahkemesinin 8 Nisan 1975 tarihli ilamıyla 765 sayılı TCK'nın ''devlet kuvvetleri aleyhine işlenen suçları'' içeren 146/1 ve 1803 sayılı Af Kanunu uyarınca 30 yıl ağır hapis cezasıyla cezalandırıldığının belirlendiği ifade edildi. İzmir seçim çevresinden Nezir Sincar'ın, İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 8 Aralık 1999 tarihli ilamıyla yurda sahte para sokmak suçundan 1 yıl 6 ay hapis ve ağır para cezasıyla cezalandırıldığının tespit edildiği belirtildi. Kararda, milletvekili adaylarının, bu mahkumiyetleri nedeniyle başvuru tarihi itibariyle memnu hakların iadesine ilişkin bir karar ibraz etmedikleri anlaşıldığından bağımsız milletvekili adaylıklarının iptaline karar verildiği vurgulandı. Kurul'un kararında, İzmir seçim çevresinden Şerafettin Efe'nin ise Milletvekili Seçim Kanunu gereğince bağımsız adaylık için yatırması gereken parayı yatırmadığının anlaşıldığı ifade edildi. YSK'nın oybirliğiyle aldığı kararda, Harun Özcan, Abdullah Kızılay, Mehmet Hatip Dicle, Leyla Zana, İsa Gürbüz, Çiçek Otlu, Mehmet Salih Yıldız, Ertuğrul Kürkçü, Nezir Sincar ve Gültan Kışanak'ın (Özer) ''seçilmeye engel mahkumiyetleri olduğu ve adı geçen milletvekili adaylarının başvuru tarihi itibariyle memnu haklarının iadesine ilişkin bir karar ibraz etmediklerinden milletvekili adaylıklarının iptal edildiği'' bildirildi. Kararda, Sabahat Tuncel'in ise hapis cezası kararının 3 Temmuz 2007'de kesinleştiği, bu tarihten itibaren başlayan deneme süresinin henüz bitmediği gerekçesiyle milletvekili adaylığının iptal edildiği belirtildi.