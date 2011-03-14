-YSK GENELGESİ RESMİ GAZETEDE ANKARA (A.A) - 14.03.2011 - Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 24. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, önseçim veya aday yoklaması yöntemi ile aday tespiti konusunda uygulanacak usul ve esaslar konusundaki genelgeye ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Siyasi partilerin milletvekili seçiminde önseçim veya aday yoklaması usulleriyle aday tespitine ilişkin YSK kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. YSK kararında; TBMM Genel Seçimlerinin yenilenmesine ve seçimin 12 Haziran 2011 Pazar günü yapılmasına TBMM Genel Kurulunun 3 Mart 2011 günü 73. Birleşiminde karar verildiği ve 4 Mart 2011 tarihli 27864 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı anımsatıldı. Genelgenin, Milletvekili Genel Seçiminde, önseçim veya aday yoklaması yöntemi ile aday tespiti konusunda uygulanacak usul ve esasları tespit için hazırlandığı belirtilen kararda, ''Genelgede, önseçim ve aday yoklamasında birlik ve beraberliğin sağlanması, oy vermede karışıklıkların önlenmesi için parti seçmen listeleriyle ilgili izlenecek yol ve yöntemler, listelerin askıya çıkarılması ve kesinleştirilmesi, siyasi partilerin aday adayı listelerini vermeleri, önseçimi yapacak önseçim ilçe seçim kurulları ile önseçim sandık kurullarının oluşumu, önseçimde yapılacak itirazların karara bağlanmaları ve kesinleştirilmeleri belirtilmiştir'' ifadesine yer verildi. Bunların dışında önseçim ve aday yoklaması ile ilgili 298, 2820 ve 2839 sayılı Yasa hükümleri dikkate alınmak suretiyle hazırlanan genelgenin kabul edilerek yürürlüğe konulmasının uygun görüldüğü belirtildi. Ayrıca, 9 Mart 2011 tarihinde oy birliği ile 12 Haziran 2011 Pazar günü yapılacak 24. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde önseçim ve aday yoklaması yöntemiyle aday tespitine ilişkin genelgenin kabul edilerek yürürlüğe konulmasına karar verildiği kaydedildi. Karar örneği ve eki Genelgenin Yüksek Seçim Kurulunun 5 Mart 2011 tarihli kararı ile tespit edilen siyasi partilerin genel başkanlıklarına gönderilecek. Karar örneği ve eki Genelgenin Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce iç-mail yoluyla tüm il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına iletilecek.