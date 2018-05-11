YSK filigranı varsa lekeli mühürsüz zarf da geçerli sayılacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), son düzenlemelerinde, 16 Nisan referandumunda tartışmalara neden olan mühürsüz zarfların geçerli sayılmasına ilişkin olarak, YSK, sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen, “Türkiye Cumhuriyeti Yüksek SeçimKurulu” filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarfların geçerli sayılmasını istedi

Hürriyet'te yer alan habere göre, üzerinde leke veya çizik bulunsa dahi bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılmayan zarflar da seçimde geçerli sayılacak.