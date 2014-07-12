YSK: Erdoğan'ın Başbakanlık görevinden istifa etmesine gerek yok

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanı adayı olan Başbakan Tayyip Erdoğan’ın “Başbakanlık’tan istifası gerektiğine” ilişkin üç CHP milletvekilinin itirazını için istifaya gerek olmadığına karar verdi.

Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, bu görevinden istifa etmesine ilişkin başvuruyu oybirliği ile reddetti. Erdoğan, Başbakan olarak seçim kampanyasına devam edebilecek.

Zeynep Gürcanlı’nın hurriyet.com.tr’deki haberine göre, YSK, bugün yaptığı toplantıda aday olan kamu görevlilerinin, görevlerinden istifa etmelerini gerektiren Anayasa'nın 79. maddesinin Başbakan Erdoğan'a da uygulanması gerektiğine ilişkin başvuruları değerlendirdi.

Bu konuda yapılan 15 başvurunun tümünü, oybirliği ile reddeden YSK, red kararını Anayasa'ya, Anayasa Mahkemesi kararına ve 6271 sayılı kanuna dayandırdı.

Genel başkan olarak da devam edebilir

YSK toplantısında, Cumhurbaşkanlığı için resmen aday olan AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, genel başkanlık görevlerinden ayrılıp ayrılmamaları gerektiği de görüşüldü.

YSK, Cumhurbaşkanı adaylarının parti genel başkanlığından ayrılmalarına gerek olmadığına da hükmetti.

Dolayısıyla, Erdoğan ve Demirtaş, adaylık süreçleri boyunca Genel Başkanlık görevlerini de sürdürebilecekler.