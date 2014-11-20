YSK: Erdoğan'a yapılan 1 milyon lira seçim bağışı usulsüz

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanı adaylarına yapılan bağışları, harcamaları inceledi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 1 milyon lirayı "usulsüz olarak topladığı" belirlendi.
Erdoğan’ın bankada bulunan harcanmamış 1 milyon 200 bin lirasından bu paranın kesilmesi kararlaştırıldı.
Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'ün haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu’na göre adaylar, toplanan bağış ve yardımları YSK’ya teslim etmek zorunda…
Köşk seçimine katılan Erdoğan, ‘çatı aday’ Ekmeleddin İhsanoğlu ve HDP’nin adayı Selahattin Demirtaş da, geçen ağustosta bağış ve harcama belgelerini YSK’ya teslim etti.
YSK bir komisyon oluşturdu, bu komisyona Sayıştay uzman denetçileri de çağrıldı.
Her üç adayın ibraz ettiği belgeler incelendi.
Demirtaş ve İhsanoğlu da usulsüz toplamış
Komisyonun raporuna göre; Erdoğan’ın 1 milyon lira, Demirtaş’ın 800 lira, İhsanoğlu’nun ise 600 lirayı usulsüz olarak topladığı belirlendi.
İhsanoğlu ile Demirtaş’ın hesabında toplanan paradan çok harcama yaptıkları da anlaşıldı.
İki adaya da, bağış üstündeki harcamaları nereden karşıladıkları soruldu.
İki aday da kendi ceplerinden harcama yaptıklarını belirtti.
İki adaydan istenecek 600 ve 800 lira tahsil edildikten sonra Hazine’ye gelir kaydedilecek.