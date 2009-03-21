YSK, Denizli’yi şikayet etti

Denizli Merkez İlçe Seçim Kurulu, 17 Martta düzenlenen AKP mitingine "özel halk otobüsleriyle ücretsiz servis konulduğu" gerekçesiyle, Denizli Belediye Başkanı Nihat Zeybekci ve belediyenin toplu taşımacılık işini yapan şirketin yetkilileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.





İşçi Partisi (İP) Denizli İl Başkanı Mustafa Güleç'in, Merkez İlçe Seçim Kurulu'na başvurusu üzerine, Denizli Belediye Başkanı Zeybekci ve Tureks Turizm Ticaret A.Ş. yetkilileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu yapıldı.



Denizli Belediye Başkanı Zeybekci, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, mitingi AKP'nin yaptığını ve kendisinin bununla ilgisinin olmadığını söyledi.



AKP Denizli İl Başkanı Bilal Uçar da özel bir şirket olan Tureks'ten araç kiraladıklarını belirterek, "Partimiz o gün seferde olmayan bazı otobüsleri kiraladı. Bunda belediyenin herhangi bir tesiri yok. Otobüslerde yazılı mevcut güzergahlar çıkartılmadığı için yanlış anlaşılmış" dedi.

