YSK, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarını Resmi Gazete'ye göndermiş

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin kesin sonuçları Resmi Gazete’de yayımlamasından sonra Başbakan Tayyip Erdoğan’ın görevinin sona ereceği yönündeki tartışmalar sürerken, YSK kararlarının Başbakanlık tarafından “gizlendiği” ortaya çıktı. YSK, geçen cuma günü kesin sonuçlarla ilgili kararını Resmi Gazete’ye elden teslim etti. Hatta teslimattan önce gerekli hazırlıkların yapılması için telefonla bilgi verildi. Ancak Resmi Gazete, o tarihten bu yana sonuçları yayımlamıyor.

YSK cumhurbaşkanlığı seçimleri kesin sonuçlarını 15 Ağustos’ta açıklamıştı. Açıklamanın ardından, sonuçların Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte Erdoğan’ın Başbakanlık görevinin de sona ereceği yorumları yapılıyordu. Ancak aradan 3 gün geçmesine karşın Resmi Gazete’de bu yönde bir hareketlilik yaşanmadı.

Önce telefon, sonra elden teslim

Cumhuriyet’ten Fikret Kozok’un edindiği bilgilere göre YSK, cuma günü açıklanan sonuçları aynı gün Resmi Gazete’ye gönderdi. Hatta elden, zimmet karşılığı Resmi Gazete’ye teslim edilen sonuçların gönderileceği de gazeteye önceden telefonla bildirildi. Sonuçlar akşam saatlerinde Resmi Gazete’ye ulaştı. YSK, yalnızca Resmi Gazete’ye değil, Cumhurbaşkanlığı’na, TBMM’ye, Başbakanlık’a, TRT’ye ve RTÜK’e de konuyla ilgili yazılarını iletti. Kurulun TBMM’ye gönderdiği yazıda şu ifadelere yer verildi:

“10 Ağustos 2014 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde geçerli oyların salt çoğunluğunu Cumhurbaşkanı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan almış olup, 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun 20. maddesinin birinci fıkrası gereği Cumhurbaşkanı Seçimi kesin sonuçları yazımız ekinde bulunan Yüksek Seçim Kurulu’nun 15/08/2014 tarihli, 2014/3719 sayılı kararı ile ilan edilmek üzere Resmi Gazete’ye gönderilmiştir.”

TRT’den duyurulmasını istedi

Kurulun TRT’ye gönderdiği yazıda da Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçildiğine ilişkin kararın 15 Ağustos’tan itibaren TRT 1’in 07.00, 13.00 ve 18.30; TRT Haber’in 19.00 ve 23.00; TRT Radyo’nun da 07.30, 13.00, 19.00 ve 23.00 ana haber bültenlerinde yayımlanması istendi.

‘Bugüne kadar örneği yaşanmadı’

YSK’nin CHP temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, Resmi Gazete’nin YSK kararını bekletmesiyle ilgili duruma tepki gösterirken, şunları söyledi:

“Anayasanın 79. maddesine göre, Türkiye Cumhuriyeti’nde tüm kurum, kuruluş ve kişiler, YSK kararlarına uymak ve gereğini yerine getirmek zorundadırlar. Bu konuda kimsenin takdir hakkı yoktur. Dolayısıyla Resmi Gazete’nin bugüne kadar sonuçları yayımlamamış olması, daha önce rastlanmış ve duyulmuş bir konu değil. Normal şartlarda YSK Resmi Gazete’yi arar, ‘Size bir yazı göndereceğiz’ diye haber verir. Resmi Gazete mesai saati dışında da olsa nöbetçi bir ekip bırakır, YSK yazısı ne zaman gelirse gelsin, o saatte mükerrer sayı ile kararlar duyurulur. Cuma günü de mükerrer sayı yayımlanması gerekiyordu.”