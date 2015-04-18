YSK, CHP'li Atilla Sertel'in adaylığını iptal etti

Türkiye Gazeteciler Federasyonu ve İzmir Gazeteciler Federasyonu eski Başkanı Atilla Sertel'in ön seçimle 3. sıradan seçilip CHP'den 2. bölge 6. sıra milletvekilliğini adaylığını YSK iptal etti. İptal gerekçesi olarak Sertel'in Basın İlan Kurumu'nun Genel Kurulu'na katılması gösterilirken Sertel, kendisini 3 CHP'li ismin şikâyet ettiğini öne sürdü.

Atilla Sertel, Twitter'dan ''Arkadaşlar, YSK, CHP'li aday arkadaşlarımızın itirazları sonucu, BİK Genel Kurulu'na katılmamı gerekçe gösterdi ve adaylığımı iptal etti'' yazarak adaylığının iptal edildiğini duyurdu.

'CHP'den 3 arkadaşımız şikâyet etmiş’

Banu Şen'İn Hürriyet'te yer alan haberine göre, Ergenekon Davası'nda Silivri'de meslektaşlarına verdiği destekle de tanınan Sertel, hurriyet.com.tr'ye şunları söyledi:

''Demokratik bir önseçimle 3. sıradan çıktım. İzmir Gazeteciler Cemiyeti'ni temsilen gazetecilerin haklarını korumak için Basın İlan Kurumu'nun Genel Kurulu'na katılıyordum. Bunu devlet memurluğu görevi saymışlar. Ben o kurumdan maaş almıyorum. Sadece 3 ayda bir katılıp görüş bildiriyorum. Bunun devlet görevi sayılmasını hukukçular da çok saçma buluyor. Ama Türkiye'de ne saçmalıklar var. Önseçimle kazanmış bir insanın CHP hakkını savunur diye düşünüyorum. Şikayet edenleri biliyorum. CHP'den 3 arkadaşımız şikâyet etmiş. Yapacak bir şey yok. Yapılan önseçimde şahsıma güvenen, bana oy veren tüm partililerimize ve üyelerimize teşekkür ediyorum''

İtiraz dilekçesi

Sertel'in Basın İlan Kurumu'nun 27'inci dönem Genel Kurul üyesi olduğu ve kamu görevinden istifa etmediği için aday olamayacağını öne süren Ozan Çelik ve Levent Ünal isimli partililer, İl Seçim Kurulu'na dilekçe ile itirazda bulundu.

İtirazda Sertel'in 26 Şubat'ta yapılan 28. dönem genel kurul toplantısına kadar bu göreve devam ettiği, Sertel'in toplantıya katıldığı, genel kurulun görev ve yetkilerinin toplantıda düzenlendiği ayrıca kurulun ticari yetkileri olduğu, bir yönetim ve kamu görevi ifa ettiği, kurul üyelerinin huzur hakkı aldıkları belirtilirken, Sertel'in Basın İlan Kurumu'ndaki görevleri nedeniyle gelir elde ettiği, bu nedenle önseçim sürecinde adil ve eşit bir yarış olmadığı iddialarına yer verildi.

Sertel'in görevlerinden belirtilen süre geçtikten sonra istifa ettiğinin öne sürüldüğü dilekçede, "Yüksek Seçim Kurulu'nun 05/01/2015 tarihli 6 sayılı kararı ve 2389 sayılı Milletvekili Seçim Kanunu'nun 18. Maddesi gereği milletvekili adayı olmak için 10 Şubat 2015 saat 17:00'ye kadar kamu görevinden istifa etmeyen Atilla Sertel'in adaylık sıfatına haiz olmadığından adaylığının ve aday olduğuna dair mazbatanın iptalini talep ederim" ifadelerine yer verildi.

İtiraz dilekçesinde kanıt olarak basında çıkan bazı haber ve yazılar dışında, Basın İlan Kurumu'nun internet sitesindeki bazı bilgiler sunuldu.

İl seçim kuruluna verilen dilekçe görüşülerek karara bağlandı. Kararda itirazın İl Seçim Kurulu'nun değerlendirme yetkisinde olmadığı belirtilerek konunun Yüksek Seçim Kurulu'na gönderildiği bildirildi. YSK da itirazı kabul etti.