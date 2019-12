YSK bilgisayarı ârızalandı

İstanbul, İzmir, Hatay, Kütahya, Manisa, Uşak, Isparta ve Çanakkale Merkez İlçe Seçim Kurulu'nda Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bilgisayar sisteminin ârızalanması sebebi ile oy sayım işlemine başlanılamadığı bildirildi.



Çanakkale'de saat 17.30'dan itibaren merkeze gelmeye başlayan oyların bulunduğu çuvallar, bilgisayardaki YSK'ya sonuç bildirilmesini sağlayan sistemde başgösteren ârıza sebebi ile açılamıyor.



Yetkililer, İl Genel Meclisi'nde bulunan 466 sandığın 10'unun açılarak YSK'ya bildirildiğini, İl Belediye Başkanlığı seçiminde ise 410 sandığın 5'ini bildirebildiklerini belirtti.



Daha sonra meydana gelen arıza nedeniyle sandık açma işlemine son verdiklerini kaydeden yetkililer, durumu YSK'ya bildirdiklerini, YSK'dan da kullanılan oy bildirim sisteminin kontrol edildiğine dair bilgi aldıklarını ifade etti.



Çanakkale Merkez İlçe Seçim Kurulu'nda da Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sonuç bildirilmesini sağlayan sistemde sıkıntı yaşandığı bildirildi.

Sayımların tamamlanmasının ardından merkeze gelmeye başlayan sandıklardaki sonuçlar, YSK'ya sonuç bildirilmesini sağlayan sistemde başgösteren ârıza neticesinde sisteme güçlükle kaydedilebiliyor.



Durumun, İl Seçim Kurulu tarafından YSK'ya bildirildiği, oy bildirim sistemindeki ârızanın giderilmeye çalışıldığı kaydedildi.



İZMİR'DE DE YSK BİLGİSAYARLARI ARIZALI



İzmir'deki ilçe seçim kurullarında kurulan bilgisayar sistemlerinin de kilitlendiği, bu yüzden oy pusulalarının bazılarının sayılamadığı, sayılabilenlerin ise bilgisayara kaydedilemediği öğrenildi.



Konak İlçe Seçim Kurulu'nda bulunan İzmir İl Seçim Kurulu Müdürü İsmet Kilimci, kuruldaki görevlilere yaptığı anonsta, oy sayımı ve tasnifi için çok sayıda bilgisayar kurulu olduğu için sistemin çöktüğünü belirterek, bazı bilgisayarların bu yüzden kapatıldığını duyurdu.

Kilimci, gazetecilere açıklamada bulunurken, seçim sonuçlarının girildiği sistemin kilitlendiğini, bu nedenle giriş yapılamadığını ifade ederek, "İşimizi yapmaya çalışıyoruz" dedi.



Sistemin kilitlenmesinden kaynaklanan sıkıntı yüzünden İzmir'in bütün ilçelerinin yanı sıra Manisa merkez ve Uşak'ta da sistemden kaynaklanan aynı sıkıntı yaşanıyor. Bu nedenle seçim sonuçlarına ulaşmakta güçlük yaşanıyor.



HATAY'DA BİLGİSAYAR SİSTEMİ ARIZASI



Hatay'ın merkez ilçesi Antakya ile Samandağ ilçesinden YSK sistemine veri aktarımının yapılamadığı belirtildi. Veri aktarımı yapılamadığı için spor salonunda oluşturulan il ve ilçe seçim kurulunda çalışmalara ara verildi.



Yetkililer, sorunun giderilmesi için YSK tarafından çalışmaların sürdürüldüğünü, oy torbalarını teslim aldıktan sonra başka bir sistemle YSK'ya veri aktarımı yapmaya çalışacaklarını bildirdiler.



KÜTAHYA'DA BİLGİSAYAR SİSTEMİNDE ARIZA



İl merkezinde Adalet Sarayı ek binada, Tavşanlı'da Garp Linyitleri İşletmesi (GLİ) Müessesesi Merkez Tesisleri'ndeki seçim kurullarında, bilgisayar sistemlerindeki arızadan dolayı Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Seç-Sis sistemine bir süredir bilgi girilemiyor.



Görevliler, sistemin normale döndürülmesi için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Her iki seçim kurulunda da arızalar giderildikten sonra sayılan oyların sisteme işleneceği belirtildi.



İSTANBUL'DA SEÇİM SONUÇLARI BİLGİSAYAR SİSTEMİNE GİRİLEMİYOR



İstanbul'da başta Bağcılar, Güngören, Başakşehir ve Üsküdar olmak üzere İstanbul'un pek çok ilçesinden YSK sisteminde yoğunluk oluştuğu için veri aktarılamıyor. Sorunun giderilmesi için YSK tarafından çalışma yapıldığı, aynı sorunların birçok ilde yaşandığı öğrenildi.



KILIÇDAROĞLU: "BU TABLO BİZİ RAHATSIZ ETTİ"



Türkiye genelinde oy sayımı devam ederken partisinin seçim koordinasyon merkezinde ikinci kez kameraların karşısına geçen Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarına dair endişeli olduklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, "Bugün bir demokrasi şöleni yaşıyoruz. İnsanlar sandıklara gittiler ve özgür iradeleriyle oylarını kullandılar. Dürüst bir seçim olmasını, bunun da yaşama geçmesini bekliyoruz. Demokrasinin gereği bu. Bir çok noktada bilgisayar sistemleri çökmüş, belli illerde bilgi aktarılamıyor. Bu konuda ciddi endişelerimiz var. İlçe başkanlarımızı, sandıktaki görevli arkadaşlarımızı daha duyarlı olmaya devam ediyoruz. YSK'nın yapacağı çalışmalara her siyasal partinin destek olması gerekir. Biz seçimin sağlıklı sonuçlanmasını istiyoruz. Her çıkan sonuca saygı göstereceğiz" dedi.



Oyların olduğu gibi YSK'ya aktarılması gerektiğini savunan Kemal Kılıçdaroğlu, "Aynı endişelerimiz İstanbul için de geçerli. Bazı yerlerde elektrikler kesilmiş durumda. Şu anda arkadaşlarımızı görevlendirdik. Bazı milletvekili arkadaşlarımız seçim kurullarına gittiler. Biz seçimin dürüstlük bağlamında sağlıklı yapılmasını istiyoruz. Arzumuz bu. Seçimden çıkacak sonuca saygı göstereceğiz ama bu tablo, bizi rahatsız eden bir tablo. Biz her bilgiyi ölçüyoruz, tartıyoruz, bakıyoruz. Mevcut olan tabloda bir sorun var. Bilgisayar sistemlerinin çökmesi, bazı yerlerde elektriklerin kesilmesi bizde bazı endişeler yarattı. Bu endişeleri dile getirmek istedik. Bu bağlamda iktidarı göreve çağırıyoruz" diye konuştu.



DARÜLACEZE'DE OY VERECEK VATANDAŞLAR SANDIĞA GÖTÜRÜLMEDİ



Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde AK Parti ile burun farkıyla yarıştıklarını söyledi. Darülaceze'de oy verecek bazı vatandaşların sandığa götürülmediği, bazı bölgelerde vatandaşlara oy kullandırılmadığı yönündeki haberlerin kendilerine de ulaştığını belirten Kılıçdaroğlu, "Avukat arkadaşlarımız konuyla ilgileniyor.

Elde edilen veriler sonunda bilgisayar ortamında aktarılıyor. Eğer teknolojide bir çökme olursa, bu bizde bazı endişeler yaratıyor. Bundan daha açık bir şekilde ifade etmek istemiyorum, sadece endişelerimizin giderilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, 'ufak bir oranla geride kalırsanız itiraz edecek misiniz?' sorusuna, "Endişelerimiz giderilmezse sonuca itiraz edeceğiz. Yurttaşın sandığa attığı oy, doğru yazılsın. Seçim sandıklarına sahip çıkmaya çalışıyoruz. Çok sayıda arkadaşımızın sandıkların başında. Geçmişte yaşanan bazı olayların tekrarlanmaması için olağanüstü çaba harcadık. İster güçlü, ister güçsüz olan yerler olsun. Bu sistem eğer çöküyorsa bir sorun var demektir. Niçin bu soruna bir önlem alınmadı, bu önlem hangi gerekçeyle alınmadı. Bunları öğrenmek istiyoruz. Bir kuşkunun oluşmaması için iktidar partisini, teknolojiyi elinde bulunan kuruluşu daha dikkatli olmaya davet ediyoruz" yanıtını verdi.

CHP'li Gürsel Tekin ise, "22 Temmuz'da hiçbir çökme olmadı. Denenmiş bir sistemin bazı ilçelerde çökmesi, kafalarda soru işaretleri yaratıyor" dedi.