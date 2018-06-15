YSK Başkanı'ndan 'talimat' iddialarına ilişkin yeni açıklama

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, HDP'nin tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın 24 Hazirna seçimleri için TRT'de yayınlanmak üzere konuşma yapması amacıyla cezaevine heyet gönderilmesi yönünde talimat aldıkları iddialarını bir kez daha yalanladı. Güven yaptığı ikinci bir açıklamada, "Kararımızı ne şekilde aldığımız belli" dedi.

Güven açıkalmada, şunları kaydetti:

"HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Demirtaş'ın TRT'deki konuşmasıyla ilgili YSK'ye talimat verildiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Madem Demirtaş'ın avukatları TRT konuşmasının cezaevinde çekilmesini istiyor, biz de orada çekelim dedik, bu yönde karar aldık, TRT ekibini oraya gönderdik. Kararımızı ne şekilde aldığımız belli."

Güven, Cumhuriyet'e verdiği demeçte Erdoğan'ın Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş'ın TRT'de yapacağı konuşmayla ilgili sarf ettiği, "Arkadaşlara YSK’yle görüşün, gitsinler orada cezaevinde çekimi yapsınlar, dedim. Zaten bunlar canlı yayın değil, malum" sözlerini yalanlamıştı. Güven, “Erdoğan’ın iddia ettiği gibi bir talimatın kendilerine verilmediğini” söylemişti.

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"Zaten bunlar canlı yayın değil malum"

Erdoğan şu sözleri sarf etmişti:

“Tutuklu olan kişi aday olamaz, olmamalı. Çünkü bu bir kaçamak yoldur. Buna niye biz öyle fırsatı verelim? Öyle ya da böyle şimdi bu şartlar içerisinde tabii gelecek, işte 5 dakika ya da 10 dakika neyse TRT’de konuşmasını da Edirne’de cezaevinden çekim yapılmak suretiyle yapacak. Bunlar kalkıp, iktidar engelledi diye bir rant elde etmenin gayreti içerisine girebilirler. Mağduriyet pozisyonuna girebilirler. Ben arkadaşlara onu söyledim. Bırakın dedim. Mağduriyet imkânını bunlara vermeyin. Bırakın. YSK’yle görüşün. Gitsinler orada cezaevinde çekimi yapsınlar. Zaten bunlar canlı yayın değil malum. Ondan sonra konuşması neyse bu konuşması yayınlanır. Olay bu.”