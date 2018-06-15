YSK Başkanı Güven, Erdoğan'ı yalanladı: Böyle bir talimat verilmedi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın TRT'de yapacağı konuşmayla ilgili sarf ettiği, "Arkadaşlara YSK’yle görüşün, gitsinler orada cezaevinde çekimi yapsınlar, dedim. Zaten bunlar canlı yayın değil, malum" sözlerini yalanladı. Güven, “Erdoğan’ın iddia ettiği gibi bir talimatın kendilerine verilmediğini” söyledi.

Başka bir YSK üyesi de, “Zaten TRT’de seçimler için yapılacak konuşmalar YSK denetiminde ve gözetiminde yapılır. Bunun için YSK’ye kimse talimat veremez. Bu açıklamalardaki iddialar tamamen asparagastır” dedi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın TRT’de yapacağı konuşmayla ilgili, “Arkadaşlara YSK’yle görüşün, gitsinler orada cezaevinde çekimi yapsınlar dedim. Zaten bunlar canlı yayın değil, malum” açıklamasını yapması seçimlere sayılı günler kala Yüksek Seçim Kurulu’nun ( YSK ) ne kadar bağımsız olduğu tartışmasını yarattı.

YSK Başkanı Güven, özel kalem müdürlüğü aracılığıyla “Erdoğan’ın iddia ettiği gibi bir talimatın kendilerine verilmediğini” bildirdi. Başka bir YSK üyesi de iddiaların tamamen gerçekdışı olduğunu belirterek, “Zaten TRT seçimleri için yapılacak konuşmalar YSK denetiminde ve gözetiminde yapılır. Bunun için YSK Üyesi Cengiz Topaktaş, Edirne Cezaevi’ne giderek bizzat çekimlere katıldı. Ayrıca yine bu üyemiz, TRT’deki montaj işlemine de nezaret etti. Anayasaya göre YSK’ye kimse talimat veremez. Bu açıklamalardaki iddialar tamamen asparagastır” açıklamasını yaptı.

Aynı üye, seçim yasaklarının başladığı, Başbakan ve bakanların kamu imkânlarını çalışmalarında kullanamayacağına ilişkin hükmün aday olan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ihlal edilmesine ilişkin, “Böyle bir gündemimiz henüz yok. Ancak eğer bu yönde bir şikâyet gelirse konuyu inceler ve karara bağlarız. Ancak bunu görüşmeden nasıl bir karar verileceğini söylemem hukuken mümkün olamaz” ifadesini kullandı.

"Hukuka aykırı"

YSK’nin HDP temsilcisi Mehmet Tiryaki, Erdoğan’ın kuruma talimat verme anlamına gelebilecek açıklamalar yapmasına tepki gösterdi. “YSK’ye hiçkimse ne yazılı ne sözlü talimat verebilir” diyen Tiryaki, Erdoğan’ın “YSK’ye talimat veriyor” gibi bir izlenim yaratmasının hukuka aykırı olduğunu dile getirdi. Tiryaki şunları söyledi:

“YSK’nin özel kanallarla ilgili yetkisi KHK’yle kaldırıldı. Ancak YSK’nin TRT çekimlerini yaptırma yetkisi var. Yayın saatlerinin ne kadar olacağı, parti logolarının büyüklüklerinin ne olacağı, çekim sırasına ilişkin kuraların nasıl çekileceği, yayın süreleri ve hangi gün olacağı gibi bütün konular YSK’nin görevi. Biz yalnızca Adalet Bakanlığı’na çekimlerin ne zaman olacağını bildirdik.”

Erdoğan’ın Adalet Bakanlığı aracılığıyla YSK’ye bir talimat iletip iletmediği konusunda da, “Adalet Bakanlığı’na şunu yap demiş olabilir ama bunun da bir anlamı yok. Cumhurbaşkanı’nın yetkisi yok” değerlendirmesini yaptı. YSK’nin Demirtaş için Edirne Cezaevi’nde çekimlerin yapılmasına yönelik verdiği kararda, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün kurama iletilen 08.06.2018 tarih ve 82080 sayılı bir yazıya atıf yapılmıştı. Söz konusu yazıda; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 92. maddesinde hükümlü ve tutukluların ceza infaz kurumu dışına çıkarılabileceği hallerin düzenlendiği, bunlar arasında propaganda konuşması amacıyla kurum dışına çıkarmanın bulunmadığı belirtilmiş; Demirtaş’ın propaganda konuşması için yapılacak çekimlerin Edirne Cezaevi’nde olması durumunda çekimlerin tek günde yapılması ve bir YSK üyesinin çekimler sırasında hazır olması istenmişti.