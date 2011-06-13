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Politika

YSK BAŞKANINDAN İLK AÇIKLAMA ANKARA (A.A)

13 Haziran 2011 03:09

-YSK BAŞKANINDAN İLK AÇIKLAMA ANKARA (A.A) - 12.06.2011 - YSK Başkanı Ali Em, seçim sürecinin sakin, huzur içinde geçtiğini belirterek, ''Sonuçların milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum'' dedi.  Ali Em, YSK'dan ayrılırken gazetecilerin seçim sürecine ilişkin sorularını yanıtladı.  Seçimlerin gayet güzel geçtiğini ifade eden Em, ''Seçim süreci sakin, huzur içinde geçti. Önemli herhangi bir olay söz konusu değil. Sonuçların milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum'' diye konuştu.  Kendilerine intikal eden herhangi bir olumsuzluk olmadığını bildiren Em, Türkiye genelindeki sandık sonuçlarına ilişkin, ''194 bin 949 sandık açıldı. 4 bin 714 sandık var, bunların sonuçlarını almadık. Bunun için kesin sonuçları veremiyoruz'' dedi.  Em, resmi sonuçlarını ne zaman açıklanacağının sorulması üzerine, ''Önce bir yüzde 10 baraj hesap edeceğiz. Daha sonra itiraz süresinin geçmesinin ardından kesin sonuçları ilan edeceğiz'' diye konuştu.  Ali Em, kaset iddialarının ardından milletvekili aday listelerinden istifa eden MHP milletvekili adaylarının durumunun ne olacağının sorulması üzerine ise bu konuda konuşmak istemediğini söyledi. 

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