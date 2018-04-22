YSK Başkanı: Zarf ve oy pusulalarını mühürlemeyen sandık kurulu başkanı ve üyelerine cezai yaptırım uygulanacak

Sivil toplum kuruluşu Oy ve Ötesi, erken seçim kararı açıklanmadan önce Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) verdikleri dilekçe nedeniyle görüştükleri Sadi Güven'in "Zarf ve oy pusulalarını mühürlemeyen sandık kurulu ve üyelerine kanun çerçevesinde cezai yaptırım uygunacağını" söylediğini aktardı.

Seçimlerde oy kullanmayı teşvik etmek ve şeffaf bir seçim için 2014 yılında örgütlenen Oy ve Ötesi, 20 Nisan'da YSK Başkanı Sadi Güven ve üye İlhan Hanağası yüz yüze yaptıkları görüşmeyle ilgili yazılı açıklama yayımladı. YSK Başkanı Sadi Güven'in görüşmede, mühürsüz oy ve zarf konusunun gündeme geldiği belirtilen açıklamada, "YSK Başkanı Sadi Güven, seçim günü öncesinde YSK tarafından sandık kurulu başkan ve üyelerine eğitimler verildiğini ve seçimler gününde de pek çok bilgilendirme ve hatırlatma yapıldığını belirtmiştir. Tüm bu eğitim ve bilgilendirmelere rağmen zarfları ve oy pusulalarını mühürlemeyen sandık kurulu başkanı ve üyelerinin kanunun öngördüğü cezai yaptırımların uygulanacağını açıkça ifade etmiştir " denildi.

Oy ve Ötesi ise açıklamada "Pusula ve zarfların mühürlenmesi kanun önünde hâlâ zorunludur" hatırlatmasında bulundu.

7 Haziran 2015 yılında yapılan seçimlerde aktif çalışan Oy ve Ötesi'nin açıklaması şöyle:



Oy ve Ötesi'nin YSK'ya verdiği dilekçe için tıklayınız