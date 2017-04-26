T24 LogoT24 Logo
Gündem

YSK başkanı ve üyeleri hakkında Yargıtay'a suç duyurusu

Ankara'da Mimarlar Odası Şubesi öncülüğünde bir grup

26 Nisan 2017 15:21

Ankara'da Mimarlar Odası Şubesi öncülüğünde bir grup, 16 Nisan günü yapılan anayasa değişikliği referandumunda, mühürsüz oy pusulalarının geçerli sayılmasına ilişkin olarak Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven ve üyeleri hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı önünde toplanan grup adına açıklamayı Mimarlar Odası Başkanı Tezcan Karakuş yaptı. YSK Başkanı Güven ve üyeleri hakkında Yargıtay'a suç duyurusunda bulunmak üzere bir araya geldikleri söyleyen Karakuş, "Çünkü, adil olmayan bir süreçle karşı karşıya kaldık ve adaletsiz bir sürecin sonucunda 'hayır' oyları yüksek olduğu halde geçersiz tercih mührü ve 'evet' mührü olan oyların sayılması ve son dakika sayımlar başlandığında çıkan kararla birlikte aslında Türkiye'de ki adalet sistemine müdahale etmiştir, suç işlemiştir YSK üyeleri. Bu nedenle suç duyurusunda bulunacağız. Adalet arıyoruz, Türkiye'de olmayan, kaybettiğimiz adaleti bugün yine hukuk yoluyla aramaya devam ediyoruz. Buradan çıkacak bütün sonuçlara göre de bu adalet arayışımız uluslararası boyutlara kadar taşınacak. Ne Türkiye ne de Türkiye'de ki halk bunu hak ediyor. Bu duruma getiren yöneticilerin gerçekten süreçten uzaklaşmaları, ayrılmaları gerekiyor" diye konuştu. 

Yapılan açıklamanın ardından grup üyeleri, şikayet dilekçelerini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim etti.

ETİKETLER

Ysk başkanhaberaçıklamayargıtay

İlgili Haberler

YSK, AYM ve AİHM'e başvuruları reddedilen Mansur Yavaş referanduma ne diyor?

3 yıl önce yapılan yerel seçimleri 32 bin 187 oy farkla kaybeden Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın YSK, AYM ve AİHM'e yaptığı başvurular reddedilmişti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24