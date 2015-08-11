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YSK Başkanı 'Seçime hazır mısınız?' sorusuna ne yanıt verdi?

Sadi Güven: 90 günlük yasal süre öne çekildiğinde yurt dışındaki seçmenler oy kullanamıyordu

11 Ağustos 2015 16:58

Hükümeti kurmak için anayasal sınır olan 45 günlük sürenin dolmasına 12 gün kala koalisyonun yanında erken seçim senaryoları da Türkiye’nin gündeminde... Kulislerde olası bir erken seçimin 22 Kasım’da yapılabileceği konuşulurken, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim kararı alındıktan sonraki 90 günlük süreyi öne çekme yetkisi de bulunuyor. Sabah yazarı Yavuz Donat, YSK Başkanı Sadi Güven’e olası bir erken seçime hazır olup olmadıklarını sordu. 90 günlük sürenin öne çekildiği dönemde yurt dışındaki seçmenlerin oy kullanamadığını hatırlatan Sadi Güven, “Yine de her olasılığa karşı çözüm üzerinde çalışıyoruz... Değerlendirme yapıyoruz” dedi.

Yavuz Donat’ın Sabah gazetesinin bugünkü (11 Ağustos 2015) nüshasındaki yazısının ilgili kısmı şöyle:

 

Hazırlık

 

Sorduk... Tek kelime ile:

- Hazır mısınız?

YSK Başkanı Sadi Güven "İki kelime ile" yanıt verdi:

- Her zaman.

Sonra da... Hazırlıklarından söz etti:

 Seçime karar verecek olan biz değiliz... Ama biz seçime gidilsin gidilmesin, her zaman hazırlıklıyız.

 Seçmen oy pusulası ile ilgili kâğıt sorunumuz vardı... Devlet Malzeme Ofisi aracılığı ile ihalesi yapıldı.

 Toplam 1.600 ton filigranlı kâğıda ihtiyacımız var... Slovenya'dan gelecek.

 Üyelerimiz Slovenya'ya gidecekler... Kontrole... İlk 600 ton 10 Eylül'e kadar gelir.

 Geri kalanı ise... En geç 25 Eylül'de elimizde olur.

 YSK olarak her şeyi hesaplıyor ve gereken hazırlığı yapıyoruz.

 

Her olasılık düşünülüyor

 

Seçim kararı alınınca... 90 gün içinde seçmenin önüne sandık konulacak.

Yasa böyle diyor.

Ama... Aynı yasa... YSK'ya "Süreleri öne çekme... 90 günden önce seçime gitme" yetkisi de veriyor.

Geçmişte... Bu süre "63 güne" çekilmişti.

Dün... YSK Başkanı Sadi Güven'e sorduk:

- Şimdi ne durumdasınız... Erken seçime gidilecek olursa... 90 günlük süreyi öne çekebilir misiniz?

Sadi Güven'in yanıtı:

 Geçmişte... 90 günlük sürenin öne çekildiği dönemde... Yurtdışındaki seçmen, bulunduğu ülkede oy kullanamıyordu.

 Bugün şartlar değişti... Her ülkede seçmenimiz var.

 Yine de her olasılığa karşı çözüm üzerinde çalışıyoruz... Değerlendirme yapıyoruz.

 Ama... Beni anlayışla karşılayacağınızı umarım, bu konularda bugünden bir şey söylemem doğru olmaz... Bunları şimdiden tartışmak doğru değil.

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