MAK Danışmanlık: Erken seçimde AKP tek başına iktidar olur

AKP’ye yakınlığı ile bilinen MAK Danışmanlık, olası bir erken seçimde AKP’nin tek başına iktidar olacağını öne sürdü. MAK'ın son seçim anketine göre; 7 Haziran seçimlerinde yüzde 13 oy alan HDP de 2-3 puan oy kaybediyor.

Milat Gazetesi’nde yer alan habere göre; 30 büyükşehirde 5 bin 500 kişi ile yüz yüze yapılan ankette, AKP yüzde 44.7, CHP’nin yüzde 25.3, MHP yüzde 15.6, HDP yüzde 10.7 oranında oy alıyor.

Anketteki "7 Haziran 2015 seçimleri sonrası nasıl bir koalisyon kurulması size göre en doğru olur?" sorusuna AKP seçmeninin yüzde 22’si AKP– MHP ile koalisyon kurulmasını istiyorken, yüzde 12’si de AKP– CHP koalisyonunun kurulmasını istemediğini söyledi.

Aynı soruya CHP seçmeni ise yüzde 54 ile CHP – AKP hükümetinin kurulmasını istedi. CHP – MHP – HDP koalisyonu için ise CHP’li seçmenden yüzde 26 destek geldi. MHP seçmeninin yüzde 65’i ise AKP ile koalisyon kurulması yönünde tercihte bulundu. AKP seçmeninin yüzde 60’ı erken seçim isterken, MHP seçmeninin yüzde 15’i CHP seçmeninin de yüzde 6’sı erken seçimden yana.

Ankete göre; "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yapmakta olduğu operasyonlar konusunda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, ankete katılanların yüzde 62’si operasyonların yapılmasını destekledi. Operasyonları desteklemeyenlerin oranı yüzde 18.