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YSK Başkanı: Referandum sonucuna yapılan itirazları öğleden önce değerlendireceğiz

CHP ve Vatan Partisi seçimin iptali istemiyle YSK'ya başvurmuştu

19 Nisan 2017 12:29

YSK Başkanı Sadi Güven, dün CHP ve Vatan Partisi başta olmak üzere referandum sonucuna yapılan itirazları bugün öğleden önce değerlendireceklerini açıkladı. 

CHP, dün referandumun iptali için YSK'ya başvuruda bulundu. Ankara'da başvuruyu yaptıktan sonra gazetecilere bir açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, mühürsüz zarfların mühürlülerden ayrılmadığını, dolayısıyla kaç mühürsüz oy kullanıldığının tespit edilemez olduğunu söylemişti. CHP'nin başvuru diekçesinde "Bütün bu olumsuzluklar, tam kanunsuzluk hali oluşturmaktadır. Tam kanunsuzluk nedeni ile halkoylamasının tümünün iptali gerekir" ifadelerine yer verilmişti.

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Sadi Güvenreferandum sonucuitirazlarCHPVatan Partisi

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