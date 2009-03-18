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Politika

YSK Başkanı Köşk'e çıkıyor

Cumhurbaşkanı Gül, TC kimlik numaraları tartışmaları üzerine devreye girdi. Gül, YSK Başkanı ile görüşecek.

18 Mart 2009 02:00

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muammer Aydın ile görüşecek. 

Toptan: Oyun önündeki engeller kadırılmalı

29 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde oy kullanmak için vatandaşlık numarası şartı, siyasetçileri harekete geçirdi. Son olarak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muammer Aydın ile bir görüşme yapacağı açıklandı. Gül'ün saat 15.30'da YSK Başkanı Aydın'ı kabul edecek.

YSK Başkanı Aydın, gazetecilerin soruları üzerine, siyasi parti temsilcileriyle görüşmelerin sürdüğünü ve bu akşam yapılacak Kurul toplantısında siyasi partilerin taleplerini görüşeceklerini söyledi.

AKP, CHP ve MHP'nin, "Nüfus cüzdanlarında Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası olmayanların 29 Mart yerel seçimlerinde oy kullanamayacağı yönündeki kararın gözden geçirilmesi yönündeki isteklerinin" hatırlatılması üzerine Aydın, siyasi parti temsilcilerinin kendilerinden randevu istediğini belirtti.

"Yasal düzenlemenin zorunlu olduğunu söylemiştiniz. Bu konuda ısrarcı mısınız? Esneklik olabilir mi?" sorusuna karşılık YSK Başkanı Aydın, "Bizim kararımız var. Kurulun kararı benim şahsi görüşüm değil. Karar belli" yanıtını verdi.

Aydın, sorular üzerine, "Siyasi partilerle bugün görüşeceğiz. Ne istiyorlar bilmiyorum. Önerilerini getirecekler. Akşam kurul toplantımız var. Görüşeceğiz" diye konuştu.

'Vatandaş mağdur olsun istemedik'

TC kimlik numarasını alamayan vatandaş da oyunu kullanabilsin diye başvurduk. Vatandaş bu haktan mahrum kalmasın istedik. Görüşlerimizi YSK’ya bildirdik. Bu akşam YSK yeniden toplanacak ve belirttiğimiz konularla ilgili tekrar görüşecekler.

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