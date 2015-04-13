YSK Başkanı: Kedileri topladık, trafoya girecek kedi kalmadı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, siyasi partilerin sandıklarına sahip çıkmaları halinde, sandığın başında oldukları sürece sonuçların değişmesi diye bir şeyin söz konusu olamayacağını söyledi. Son zamanlarda sık sık tekrarlanan elektrik kesintileriyle ilgili de espri yapan Güven, "Kedileri topladık, kedi kalmadı" ifadesini kullandı.

YSK Başkanı Sadi Güven, Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin düzenlediği 'Demokrasi ve Seçim Sistemindeki Aktüel Değişiklikler' konulu konferansa katıldı. Güven, seçim sistemiyle ilgili bilgi vermesinin ardından öğrencilerin sorularını cevapladı.

İlçede en kıdemli hakimin seçim kurulu başkanı olduğunu belirten Güven, şu bilgileri verdi: “Bazı basın organları yazdı. Dediler ki Yüksek Seçim Kurulu A partisine B partisine C partisine yakın hakimleri seçim kurullarına atadı. Bizim öyle bir yetkimiz yok. Yasa o ilçede en kıdemli hâkim kimse o hâkimin seçim kurulu başkanı olmasını öngörüyor. Bizim inisiyatifimizde ve tasarrufumuzdaki bir konu değil. Ben Balıkesir Dursunbey ilçesindenim. Dursunbey'deki İlçe Seçim kurulunda 4 hâkim hangisi kıdemliyse ocak ayında iki yıl için seçilir ve iki yıl müddetle orada ilçe seçim kurulu başkanlığını o hâkim yürütür. Dolayısıyla bizim Yüksek Seçim Kurulu olarak ilçe seçim kurulu başkanlarını atama gibi bir durumumuz yok. Sadece biz mevcut durumu sağlıyoruz o kadar.”

Bir kişinin iki defa oy kullanılmasıyla ilgili konuşan Güven, şöyle devam etti: “Defalarca söyledim Türkiye'deki seçmen kütüklerinde mükerrer kayıt yoktur. Hiçbir siyasi parti hiçbir kamu kurumu ve kuruluşu hiçbir kişi somut mükerrer kayıt ibraz etmedi.”

'Suriyeliler oy kullanamaz'

Komşu ülkelerdeki iç savaşlardan dolayı Türkiye'ye göç edenlerin oy kullanıp kullanamamalarıyla ilgili konuya açıklık getiren Güven, “Geçtiğimiz yıllarda komşu ülkelerdeki birtakım sıkıntılar nedeniyle buraya ülkemize sığına insanlar oldu. Bunun dışında burada uzun süre kalan insanlarda oluyor. Onların Türkiye'deki iş ve işlemlerini yapabilmeleri için birtakım TC kimlik numarası gibi belgeler veriliyor. Onların siteme kaydı mümkün mü? Bu çok tartışıldı. Türkiye'de gelen Suriyelilere Iraklılara oy kullandırılacak diye çok konuşmalar oldu. Bu şekilde dışarıdan gelenlere verilen numaralar dokuz dokuzla başlıyor. Onlara da bizim gibi kimlik veriyor. Ancak bizim hiçbir sistemimiz dokuz dokuzlu kaydı kabul etmiyor. Dolayısıyla bizim ülkemizde yaşayan onca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan insanların hiçbir şekilde bizim seçmen kütüğümüze kaydı bulunmamaktadır” diye konuştu.

YSK'nın 7 Haziran'da uygulayacağı yeni sistemden de bahseden Güven, “Mahalledeki sandığın açılmasından itibaren sonuçların Yüksek Seçim Kurulu'na gelinceye kadar, arada itiraza uğrasa bile, bu değişiklikleri de taramak suretiyle o sandığın tüm seyrini akşam siyasi partiler görebilecekler. Milyonlarca insanın görev yaptığı yerde kasten veya hatayla yapılabilecek her türlü yanlışlığı yasal süresinde itiraz edip düzelttirmek için bu imkanı tanıyoruz.” şeklinde konuştu.

'Siyasi partiler sandıklarına

sahip çıkarlarsa sonuç değişmez'

“Siyasi partiler sandıklarına sahip çıktığı sürece, sandığın başında oldukları sürece, sandık sonuçlarının değişmesi diye bir şey söz konusu olmaz” diyen Güven, şöyle devam etti: “Seçimi yapan da seçimde yarışan da siyasi partilerimiz. Siyasi partiler, kimin oy kullandığını, nasıl oy kullandığını kontrol ettiği sürece seçim iş ve işlemlerinde hiçbir şekilde suistimal olmaz. O nedenle bana gelen bende grubu bulunan tüm siyasi partilerden özellikle istirham ettim. Dedim ki gidin sandığınıza sahip çıkın. En düzgün işleyen seçim sistemlerinden biri bizde. Geliştirilemez mi? Yapılacak çok iş var ama seçim şaibeye uygun değil.”

'Bir oda ne kadar aydınlık

olursa giz o kadar az olur'

Öğrencilerden çok sayıda kedi sorusu gelince espri yapan Güven, “Kedileri topladık hiç kedi kalmadı.” dedi. Elektrik kesintileriyle ilgili soruları cevaplayan Güven, sözlerini şöyle sürdürdü: “10 dakikalık, 20 dakikalık elektrik kesintisi olur mu olur. Seçimlerden önce Enerji Bakanlığı'na yazıyoruz, bu bölgenin bakımını yapın diye. Buna rağmen kesinti olabiliyor mu oluyor. Geçen tüm Türkiye kesildi. Seçim günlerinde normal günlerden daha az kesinti oluyor. Gönül ister ki hiç olmasın. Bunla ilgili olarak Adalet Bakanlığı'yla görüşmüştüm, Sayın Müsteşarla. Jeneratör olan yerlerde sorun olmaz. Jeneratör olmayan ilçelere de jeneratör koymak suretiyle bu işi sağlıklı bir şekilde, milletin kafasında şüphe kalmadan yapmanın gayreti içindeyiz. Doğru olmak güzel ama doğru görünmek de lazım. Vatandaşın kafasında hiçbir şüphe kalmadan bitirebilmek önemli. Bir oda ne kadar aydınlık olursa giz o kadar az olur.”

'Oy farkı az olunca deli aradık'

Güven 30 Mart yerel seçimlerinde bazı yerlerdeki iptal kararlarından bahseden Güven, “Kısıtlılarla ilgili bir iki yerde sıkıntı oldu. O dönemde hâkimlere yüklenmek istemedim. İstenen belge ve bilgileri doğru gönderirseniz sıkıntı olmaz. Kısıtlılık nedeniyle iptal kararı verdiklerimizin tamamı, bize gönderilmeyen ya da sonradan gönderilen bilgi belgelerden. Mahkemelerden bize eksik gelmiş, seçimden sonra oy farkı az olunca tabiri hoş görün deli aradılar. Kısıtlı aradılar. Yani bu akılda kalsın diye söyledim. Bizden kaynaklanan bir şey değil. Adalet Bakanlığı'yla konuşmak suretiyle doğru bir şekilde bildirilmesini istedim “ ifadelerini kullandı.