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Politika

CHP'den seçim genelgesi: Şero, kedi arkadaşlarını trafolardan uzak tutacak

CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, parti örgütlerine gönderdiği genelgede 'kedi'lere dikkat çekti

09 Ağustos 2014 13:46

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Gürsel Tekin, parti örgütüne gönderdiği bir genelge ile Genel Merkez'in sevilen kedisi 'Şero'yu görevlendirdiğini açıklayarak, kedinin ekibi ile birlikte yapacağı çalışmalara kolaylık gösterilmesini istedi.

Gürsel Tekin'in Cumhuriyet Halk Partisi il ve ilçe başkanlıklarına konuyla ilgili gönderdiği genelge şöyle; "Bilindiği üzere 30 Mart Yerel Seçimlerinde yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili olarak Enerji Bakanı Sayın Taner Yıldız bir açıklama yaparak 'Espri yapmıyorum, trafoya kedi girdi. Bu ilk kez yaşanmadı. Bunu seçime bağlamak yanlış' demiş ve bu konu uzun süre kamuoyunun gündeminde kalmıştı.

Enerji Bakanı Sayın Taner Yıldız'ın 30 Mart yerel seçimlerinde kedileri kontrol edememesinden kaynaklı yapmış olduğu bu sorunun önüne geçmek ve bir kez daha sorunun tekrarlanmaması adına CHP Genel Merkezi olarak önlem alma gereği duyulmuştur.

Konuyla ilgili olarak CHP'nin sevilen kadrolu kedisi 'Şero' görevlendirilmiş olup, 81 ilde yaşayan tüm kedi arkadaşlarına trafolardan uzak durmaları ve bu konuda gerek hassasiyetin gösterilmesi için çalışmalar yürütülecektir.

'Şero'nun yürüteceği çalışmalarda gereken tüm kolaylığın sağlanması hususunu bilgilerinize rice eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim. Gürsel Tekin."

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