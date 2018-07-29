YSK Başkanı "Camiye giden yönetici istemediler" dedi; İyi Partili Çıray'dan yanıt geldi: Ben müsteşarken karışan olmadı

T24 Haber Merkezi

İyi Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven'in devlet dairelerinde namaza ve camiye gidilmesiyle ilgili yaptığı eleştiriye tepki gösterdi.

Kişisel Twitter hesabından, Güven'in "Ezan sesi geldiğinde camiye giden yönetici istemediler. Sıkıntı buradaydı. Bu nedenle imam hatip ruhu ayakta. İmam hatipli olmaktan mutluluk duyuyorum" şeklindeki sözlerini paylaşan Çıray, "Müsteşarken bana karışan olmadı" yorumunda bulundu.