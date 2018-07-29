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YSK Başkanı "Camiye giden yönetici istemediler" dedi; İyi Partili Çıray'dan yanıt geldi: Ben müsteşarken karışan olmadı

Çıray, uzun yıllar müsteşarlık yapmıştı

30 Temmuz 2018 13:17

T24 Haber Merkezi 

İyi Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven'in devlet dairelerinde namaza ve camiye gidilmesiyle ilgili yaptığı eleştiriye tepki gösterdi. 

Kişisel Twitter hesabından, Güven'in "Ezan sesi geldiğinde camiye giden yönetici istemediler. Sıkıntı buradaydı. Bu nedenle imam hatip ruhu ayakta. İmam hatipli olmaktan mutluluk duyuyorum" şeklindeki sözlerini paylaşan Çıray, "Müsteşarken bana karışan olmadı" yorumunda bulundu.

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