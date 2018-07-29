YSK Başkanı Güven: Ezan sesi geldiğinde camiye giden yönetici istemediler

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Ezan sesi geldiğinde camiye giden yönetici istemediler. Sıkıntı buradaydı. Bu nedenle imam hatip ruhu ayakta. İmam hatipli olmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

Güven, Karesi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin bahçesinde gerçekleşen "Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi Geleneksel Mezunlar Günü"nde yaptığı konuşmada, kendisinin de imam hatip lisesi mezunu olduğunu söyledi.

İmam hatipli olmaktan gurur duyduğunu anlatan Güven, şunları kaydetti: "İlk öğrencilerinden birisiyim. Yıllarca sıkıntı çektik, hamdolsun bugünlere gelindi. Bizim gibi sıkıntı çekenlerin daha çok birbirine kaynaşmış bir şekilde burada olduğunu görüyorum. Gençlerin de imam hatip ruhuyla buraya gelmelerini özellikle diliyorum, istiyorum. Sıkıntı sadece başörtüsünde değildi, hepimizeydi. Hep horlandık. Stadyumlara gittiğimizde bizimle alay ettiler. Bizi biraz da motive eden buydu. Hamdolsun bugün bu yerlere geldik. Ezan sesi geldiğinde camiye giden yönetici istemediler. Sıkıntı buradaydı. Bu nedenle imam hatip ruhu ayakta. İmam hatipli olmaktan mutluluk duyuyorum."

Kur'an-ı Kerim'in okunduğu programda, eski mezunlar sohbet etti.