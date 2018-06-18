YSK Başkanı açıkladı; işte yurt dışı sandıklarında oy kullanan seçmen sayısı

YSK Başkanı Sadi Güven, yurt dışı sandıklarında oy kullanan seçmen sayısını ve seçmen sandıklarının taşınmasına ilişkin açıklama yaptı. Güven "Yurt dışında ve gümrüklerde an itibarıyla oy kullanan seçmen sayımız 1 milyon 227 bin 931. Bugün ve yarın bu rakam daha da artar" dedi.

YSK Başkanı Güven sandıkların taşınmasın hakkında "Daha önce ilçelerden gelen sayıları dikkate alarak 144 bin olarak açıkladık. Ancak o zaman sandıklardaki seçmen listeleri, sayıları tam belli değildi, şimdi rakam netleşti. Bu seçimde bu şekilde taşınan seçmen sayısı 120 bin 724" açıklamasında bulundu.

YSK Başkanı ayrıca "Mahalledeki sandık sonuç tutanağının Türkiye geneline yansımasına kadar tüm süreci sonuçları tarayarak, YSK'ya geldiği anda eş zamanlı siyasi partilere gönderiyoruz. Dünyada ilk kez biz yapıyoruz, şeffaflık adına bunu dünyada ilk yapan belki biziz ve çok güvenli bir seçim yaptığımıza inanıyorum" açıklamasında bulundu.