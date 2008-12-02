YSK: Artışın nedeni zorunlu kayıt

6 milyon seçmen gözaltında!

6 milyon seçmen artışı şaibe getirir

Seçmen sayısının 1 yıl içerisinde 6 milyon artmasına ilişkin tartışmalara Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muammer Aydın, “Biz nüfustan bilgileri aldık. Eğer kuşku duyuluyorsa iddiada bulunanların belgeyle başvurması gerekir” sözleriyle yanıt verdi.Nüfus müdürlüklerince verilen kimliklerin sahte olduğunu hiç kimsenin düşünmediğini belirten Aydın, “O nüfus bilgilerine göre pasaport alıyorsunuz, tapu işlemleri yapıyorsunuz. Biz de nüfus müdürlüğünden T.C. kimlik numaralarına göre kayıt aldık. Nüfusun kaydında kişinin tüm bilgileri ile birlikte adresleri de yer alıyor. 18 yaşını dolduran herkesi seçmen yazdık. MERNİS kayıtlarını sistemimize aktardık. Bizim yaptığımız bu” dedi. Daha önceden YSK’nin doğrudan seçmen yazamadığını anımsatan Muammer Aydın, şunları söyledi:“Şu anda nüfustan aldığımız bilgilere göre 18 yaşını doldurmuş herkesi seçmen yazıyoruz. Geçmişte yaşını doldurup yazılmayanlar var. Geçen seçimde 16 milyon kişi oy kullanmadı. Varsayıma dayanarak devletin tuttuğu kayıtlardan kuşku duyulacaksa tapuda da hile var diye düşünmek lazım. Ama biz yeni sistemde kişi istese de istemese de seçmen yazıyoruz. 1997’den bu yana yazımı yapılmayanlar var. Çünkü biz askıya çıkmışız ama gelip başvurmamış, seçmen yazılmamış. Ama biz şimdi bunları da yazıyoruz.”Eskiden muhtarlıkların aynı adrese 50 kişiyi bile yazabildiğini ancak şimdiki bilgisayarlı sistemde bunun mümkün olmadığını savunan YSK Başkanı, “Ama şimdi adres değişikliklerini nüfus denetleyebiliyor. Eğer taşınılan yerde başkası oturuyorsa ‘o adresin senle ilgisi yok’ denilerek denetimi mümkün olabiliyor. Tüm bunlara rağmen seçmen kaydırıldığı söyleniyorsa hâkimliğe itiraz edilmelidir” dedi. Aydın, kötü niyetli yapılanlar varsa ve bunların da belirlenmesi halinde kendilerine yapılacak itiraz üzerine araştırma yapacaklarını vurgulayarak, şu anda seçmen kayıtları için tapu kaydı, kira sözleşmesi, su, doğalgaz, elektrik aboneliği gibi belgeler istediklerini anımsattı. 22 Temmuz seçimlerinde de seçmen sayılarının tartışma konusu olduğunun anımsatılması üzerine Muammer Aydın, “Benim dönemimde seçmeni bilgisayar ortamına aldık. Biz 1 milyon kişinin öldüğünü tespit edip sildik. Vatandaşlık numarasıyla kayıtlar yapıldığı için mükerrerler bilgisayara girilince açığa çıktı, onları düzenledik. Yaptığımız işin doğru olduğunu düşünüyoruz. Kalkıp nüfus sayımı yanlış deniyorsa bu iddiada bulunanların ispat etmesi gerekecek. Yoksa bu sadece lafla olmaz. Devletin tuttuğu kaydın sahte olduğu savı lafta kalır” diye konuştu.