YSK, AKP'nin itirazını reddetti, Hatay CHP'nin

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Hatay'da Büyükşehir Belediye Başkanlık seçim sonuçları konusunda AKP'nin biri olağanüstü, toplam dört itirazının tümünü reddetti. YSK'nın bu kararıyla, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı resmen CHP'nin oldu.

Zeynep Gürcanlı'nın Hürriyet'te yer alan haberine göre, CHP'nin 4890 oy farkla kazandığı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde, Ak Parti 5900 asker ve ölü adına oy kullanıldığı gerekçesiyle, olağanüstü itirazda bulunmuştu. AK Parti ayrıca, geçersiz oylar, tutunaklar ve seçim sandıklarında oyların sayımı konularında da üç ayrı olağan itirazda bulunmuştu. YSK, AK Parti'nin tüm itirazlarının reddedilmesine karar verdi. Böylece CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediyesi'ni kazanması kesinleşti.

İlçe başvuruları da karara bağlandı

YSK, ilçe bazındaki bazı itirazları da karara bağladı. YSK'nın ilçe bazında aldığı, nihai nitelikteki kararları da şöyle;

İzmir Selçuk'da CHP'nin yaptığı itiraz reddedildi - İzmir Selçuk ilçesini AK Parti'nin kazandığı kesinleşti.

Mersin Çamlıyayla'da seçime yapılan itiraz reddedildi - Mersin Çamlıyayla'yı MHP'nin kazandığı kesinleşti.

Balıkesir Manyas'ta AK Parti'nin itirazı reddedildi - Balıkesir Manyas'ı CHP'nin kazandığı kesinleşti.

Muğla Köyceğiz'de CHP'nin itirazı reddedildi - Muğla Köyceğiz'i AK Parti'nin kazandığı kesinleşti.