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Politika

YSK: Adaylar 1 Aralık’a kadar istifa etsin

Yerel seçimlerde aday olacakların 1 Aralık'a kadar görevlerinden istifa etmesi gerekiyor

04 Ekim 2013 14:11

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), 30 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde aday olacak kamu görevlileri, siyasi parti il, ilçe ve belde yöneticileri ile TSK mensuplarının 1 Aralık’a kadar istifa etmeleri gerektiğini bildirdi. Milletvekili ve belediye başkanlarının istifa etmelerine gerek yok.
 
YSK 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak yerel seçimlere ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
Kararda, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un 17. maddesine göre; milletvekilleri, belediye başkanları, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile muhtarların mahalli idareler seçimlerinde adaylıklarını koyabilmeleri için görevlerinden istifa etmek zorunda olmadıkları belirtildi.
 
YSK’nın kararına göre; aday olabilmek için kamu görevlileri, siyasi parti il, ilçe ve belde yöneticileri, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikalar, kamu bankaları, üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının, katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanların 1 Aralık 2013 Pazar günü saat 17:00'ye kadar görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmaları gerekiyor.

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