-YSK, ADAY LİSTELERİNDE UYULACAK ESASLARI BELİRLEDİ ANKARA (A.A) - 17.03.2011 - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 12 Haziran'da yapılacak 24. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde siyasi partilerin aday listelerini vermelerinde uyulacak usulleri belirledi. YSK'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, siyasi partilerin seçime katılacakları seçim çevrelerine ilişkin aday listelerini ve bu listeleri içeren CD'yi YSK'ya 11 Nisan'da saat 17.00'ye kadar teslim etmeleri gerekecek. Siyasi partiler illere ait bu listeleri alfabe sırasıyla listenin baş tarafına ilin adı, il birkaç seçim çevresine bölünmüşse ilin adıyla birlikte bölünen seçim çevresinin numarası, bunun altına da o seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısı kadar adayların TC kimlik numaraları, adları, soyadları, öğrenim durumları ve meslekleri gösterilerek sıra numarasıyla alt alta yazmak suretiyle düzenleyecek. Her aday için, seçilme yeterliliğiyle ilgili öğrenim durumlarını gösterir diploma, askerlik belgesi ve TC kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı örneği ve sabıka kayıtları yer alacak. Sabıka kaydı sorgulama sonucunda adayın mahkumiyetinin belirlenmesi durumunda, adayların mahkumiyet kararlarına ilişkin ayrı ayrı memnu hakların iadesi kararları ve kararın kesinleştiğine dair açıklamalı kararın onaylı örneğinin de verilmesi gerekecek. Ağır hapis cezasına hüküm giymiş olup da cezaları ilgili kanun uyarınca ertelenmiş olanların hüküm tarihinden itibaren 5 yıl içinde başka bir suçtan hüküm giymemiş olduklarını kanıtlayabilmeleri için söz konusu tecilli mahkumiyet kararlarının kesinleştiğine dair açıklamalı karar da YSK'ya iletilecek. YSK'ya verilen aday listelerinde gösterilenlerden istifa etmek isteyenler en geç 24 Nisan Pazar günü saat 17.00'ye kadar YSK'ya bu isteklerini ulaştıracak. Bu tarihten sonraki istifalar dikkate alınamayacak. Seçim takvimine göre aday listelerinin kesinleştiği 28 Nisan'dan itibaren ölüm veya istifa nedeniyle aday listelerinde oluşacak eksikliklerin tamamlanması gerekmeyecek. Bu kişilerin seçilmeleri halinde istifaları hüküm ifade edecek ve yerlerine kendilerinden sonra gelenler seçilmiş sayılacak.