YSK açıkladı; cumhurbaşkanı adaylığı için 4 ismin 100 bin imza yarışı başladı

Yüksek Seçim Kurulu, 100 bin imzayla aday olabilmek için başvuruda bulunan isimlerin belgelerine dair incelemelerini tamamladı. Cumhurbaşkanlığı için başvuruda bulunan 7 isimden 4'ünün adaylığına onay çıktı.

YSK'nın internet sitesinde yayınlanan açıklamada, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz'ün adaylıklarına onay verildiği kaydedildi. YSK, Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuran Necdet Can, Selami Karagöz ve Bülent Gürkut'un bilgi ve belge eksikliklerini tamamlamadıklarından dolayı başvurularını reddetti.

İmza verme işlemi, 4-9 Mayıs tarihlerinde yapılacak

YSK Başkanı Sadi Güven de "Cumhurbaşkanı adaylığı için imza toplamak üzere 7 kişi başvurdu. 3 adayın başvurusu belge eksikliği nedeniyle kabul edilmedi" bilgisini verdi.

Seçim takvimine göre, seçmen tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilecek isimler için imza verme işlemi 4-9 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Vatandaşlar, aday göstermek istedikleri isim için bağlı bulundukları ilçe seçim kuruluna imza verecek. Belirlenen süre içinde 100 bin seçmen tarafından teklif edilen kişiler, geçici aday listesinde gösterilecek.