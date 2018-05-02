100 bin imzayla adaylık için süre doldu, 4 isim başvuru yaptı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, 100 bin imzayla aday olabilmek için tanınan başvuru süresi sona erdi. Adaylık için ilk başvuruyu Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek yaparken; İyiİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz de bugün Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) gelerek adaylık başvurusunda bulundu.

YSK, cumhurbaşkanı adaylığı için seçmen tarafından aday gösterilmek isteyenlerin adaylık başvurularını inceleyerek eksiklikleri ve adaylıkları reddedilenleri adaylara saat 23.00'e kadar bildirecek.

Seçim takvimine göre, seçmen tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilecek isimler için imza verme işlemi 4-9 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Vatandaşlar, aday göstermek istedikleri isim için bağlı bulundukları ilçe seçim kuruluna imza verecek. Belirlenen süre içinde 100 bin seçmen tarafından teklif edilen kişiler, geçici aday listesinde gösterilecek.

Yurtdışındaki seçmenler nasıl adaylık teklifinde bulunacak?

Seçmenler YSK tarafından yapılan ilanda belirtilen adaylardan sadece biri için ve bir kez teklifte bulunabilecek. Adaylık teklifi için kayıtlı oldukları ilçe seçim kuruluna bizzat başvurması gereken seçmenlere ilan edilen listedeki kişiler arasından teklif yaptırılarak adayın bilgilerini ihtiva eden form imzalatılacak ve elektronik ortamda da kaydedilecek.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmen, adaylık teklifi için Ankara'da bulunan Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna bizzat başvuracak

Adaylar, başvuruların ardından neler söyledi?

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imza yöntemiyle adaylığını açıklayan isimler, YSK’ya yaptıkları başvuruların ardından şu açıklamalarda bulunmuştu:

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: Cumhurbaşkanı adaylığı için Vatan Partisi Genel Başkanı olarak başvuruyu yaptım. Bütün milletimizin, bütün emekçilerin 1 Mayıs mücadele gününü kutluyorum. Türkiye’nin önünde zorluklar var. Bu zorluklardan korkmuyoruz, yılmıyoruz. Bu zorlukları yeneceğiz, üstesinden geleceğiz. Ülkemizi üretim ekonomisine, vatan bütünlüğüne, barışa, huzura kavuşturacak birikimimiz var, gücümüz var, cesaretimiz var, tecrübelerimiz var.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener: 100 bin imzayla aday olmak için Yüksek Seçim Kurulu'na müracaat ettik. Allah hayırlı etsin, tamamına erdirsin. Hepimize, milletimize hayırlı olsun. Türkiye, iyi olacak.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Adaylık müracaatında bulunduk. YSK Başkanı'mıza, birtakım konularda düşüncelerimizi dile getirdik. Onlar da açıklamalarda bulundular. Hayırlı olsun, diyorum. İnşallah, seçimlerden sonra bir kez daha bir araya gelip, seçim neticeleri hakkındaki görüşlerimizi, sırtımıza görev yüklenmişse de düşüncelerimizi sizlere aktarırız. Bunun dışında bir şey yok. İttifakla ilgili çalışmalarımız sürüyor. 1- 2 gün içinde bu açıklamalar yapılacak inşallah.

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz: Partimiz önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin geleceğine yeniden damgasını vuracak olan bir partidir. Küllerimizden yeniden doğduk. Bizi izlemeye devam edin. Partimizin şu anda 130 bin kayıtlı üyesi var. 130 bin üyeli parti de 100 bin imzayı çıkarır. Bu konuda iddialıyız, Türkiye'nin alın yazısında söz sahibi olmak için yola çıktık.