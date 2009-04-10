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Politika

YSK 6 ilçede itirazları reddetti

YSK, İstanbul Çekmeköy, Esenyurt, Ataşehir, Beylikdüzü ve Bahçelievler ile Ankara'nın Mamak ilçesine yapılan itirazları reddetti.

10 Nisan 2009 20:11

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul Çekmeköy, Esenyurt, Ataşehir, Beylikdüzü ve Bahçelievler ile Ankara'nın Mamak ilçesi belediye başkanlıkları sonuçlarına yapılan itirazları reddetti.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, YSK, AK Parti'nin Çekmeköy, CHP'nin İstanbul-Bahçelievler, Bağımsız Türkiye Partisi'nin Ataşehir ve bazı vatandaşların Esenyurt, Beylikdüzü ve Ankara-Mamak belediye başkanlığı seçim sonuçlarına itiraz ederek, bu yerlerde belediye başkanlığı seçimlerinin iptal edilmesini talep etmişlerdi.

İl ve ilçe seçim kurullarının bu bölgelere ilişkin verdiği kararlara da itiraz edilmesi üzerine iptal taleplerini YSK'da karara bağlandı.

YSK, yapılan itirazları ilk olarak değerlendiren il ve ilçe seçim kurulu kararlarını yerinde bularak, itirazları reddetti.

YSK'nın, seçim sonuçlarına yapılan itirazları kurula geliş tarihine göre sırasına koyarak, görüşmeye devam ettiği öğrenildi.

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