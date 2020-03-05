YSK, 5 ilin milletvekili sayısını yeniden düzenledi: İstanbul Meclis'te 100 kişiyle temsil edilecek

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 4 Şubat 2020 tarihi itibariyle Türkiye'nin nüfusunu 83 milyon 154 bin 997 olarak açıklamasının ardından Yüksek Seçim Kurulu illerin milletvekili sayısını yeniden düzenledi.

Yapılan milletvekili dağılımına göre Denizli, Tunceli ve Kırşehir'in milletvekili sayısı 1'er azaldı. Yeni dağılıma göre Antalya'nın 1, İstanbul'un ise milletvekili sayısı 2 arttı. Yapılan hesaplamaya göre İstanbul'un artan iki milletvekili sayısı 1'inci ve 3'üncü bölgelere yansıtıldı.

TBMM'nin 6'da 1'i İstanbul'dan

Yapılan hesaplamaya göre 8 milletvekili ile temsil edilen Denizli'nin milletvekili sayısı 7'ye indi. 2 milletvekili ile temsil edilen Tunceli ve Kırşehir ise 1'e düşmüş oldu. Düzenlemeyle birlikte TBMM'de, Bayburt'un yanı sıra Kırşehir ve Tunceli de tek milletvekiliyle temsil edilecek.

600 Milletvekili koltuğu bulunan TBMM'de yapılan düzenlemenin ardından Antalya'nın 16 olan vekil sayısı 17'ye, İstanbul'un 98 olan vekil sayısı ise 100'e yükseldi.