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Yrd. Doç. Dr. Büyükbay: ABD'nin vize kısıtlaması insan haklarıyla bağdaşmıyor

İSTANBUL (DHA) - OKAN Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd

09 Ekim 2017 16:26

İSTANBUL (DHA) - OKAN Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Can Büyükbay, ABD\'nin vize kısıtlamasına gitmesinin insan haklarıyla bağdaşmadığını söyledi.

Türkiye ile ABD arasında çıkan \'vize restleşmesi\'ni değerlendiren Yrd. Doç. Dr. Can Büyükbay, \"ABD ve Türkiye\'nin karşılıklı olarak vize kısıtlaması yapmasına ilişkin, \"ABD ile ilişkilerin gerildiğini uzun süredir biliyorduk. Ancak daha olumlu seyrettiği yansıtılmaya ve öyle bir kanı oluşturulmaya çalışıldı bu doğru değildi. Zaten şuanda doların arttığını görüyoruz uzun vadede yansımaları olumsuz olacak diye düşünüyorum. ABD\'nin hegemonyası zayıflıyor olsa bile hala güçlü bir ülke. Çin\'in bile bu tür misillemede bulunmadığını gözlemliyoruz. Karşılıklı ılımlı açıklamalara ihtiyacımız var\" dedi.

\"İNSAN HAKLARIYLA BAĞDAŞMIYOR\"

ABD’nin vize kısıtlamasına gitmesinin insan haklarıyla bağdaşmadığını da vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Büyükbay, tavrın yanlış olduğunu dile getirdi. Daha önce ABD ile gerilimli dönemlerin olduğunu fakat ABD\'ye karşı bu tür bir misillemenin ilk kez yapıldığını aktaran Yrd. Doç. Dr. Büyükbay, \"Eğer elinizde uluslararası ilişkilerde etkili güç ve koz varsa misilleme yapabilirsiniz. Bunun tam olarak hesaplanıp hesaplanmadığı önemli diye düşünüyorum. Çünkü bu tip misillemelerin ardından ipler iyice kopabilir. Hele ABD gibi bir ülke söz konusu olduğunda çok iyi hesaplanması gereken hamleler bunlar diye düşünüyorum. ABD ile bu noktaya gelinmesinde birçok olay etkili oldu. Kişisel saldırılarda yoğunlaşınca ipler geriliyor. En önemli konu ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz\'un Türkiye tarafından tutuklanması ABD tarafından sert karşılandı\" diye konuştu.

\"BU GERGİNLİK TÜRKİYE\'NİN ZARARINA OLACAKTIR\"

Bundan sonra ilişkilerin normale dönmesinin çok zor gözüktüğünü belirten Yrd. Doç. Dr. Büyükbay, \"Her iki ülkenin de ılımlı açıklamalarda bulunması gerekiyor çünkü NATO\'da partneriz. Bundan sonra misillemeler silsilesiyle devam ederse Türkiye\'nin ulusal çıkarlarına olmayacaktır. Bu gerginlik güç dengeleri gözetildiğinde Türkiye\'nin zararına olacaktır. Ekonomiye yansımalarında hemen anlayabiliyoruz zaten. Uluslararası ilişkilerde bu tip olaylar güven sarsıyor. Türkiye\'nin elinde kozların ne olduğunu bilemiyorum, ancak yalnızlaşmadan kaçınılması gerekir. Bu olayın yansımaları uzun vadede göreceğiz\" açıklamalarında bulundu.

(FOTOĞRAF)

 

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