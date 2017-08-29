YPJ komutanı Nowruz Ahmed: Rakka iki ayda IŞİD'den alınır

Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Rakka operasyonunun en yetkili isimlerinden olan YPJ komutanı Nowruz Ahmed ilk kez basına konuştu. Ahmed IŞİD'e Rakka'da iki aylık ömür biçti, SDG'nin yüzde 30'unun Kürtlerden oluştuğunu söyledi.

YPG’nin kadın kolu YPJ’nin komutanlarından olan Ahmed, “Savaşın uzun sürmesini beklemiyoruz”dedi. Reuters ajansıyla Rakka’da bir söyleşi yapan Ahmed, “Rakka mücadelesinin tam olarak ne zaman son bulacağını öngöremiyoruz, çünkü savaşın kendi koşulları var. Fakat uzun sürmesini beklemiyoruz ve planlarımıza göre, şu andan itibaren iki aydan daha uzun sürmeyecek” dedi.

"Yabancı savaşçılar intihar saldırısı düzenleyecek"

Ahmed, Rakka’da 700 ila 1000 IŞİD'linin kaldığı tahmininde bulundu. YPJ komutanı, IŞİD’in son ana kadar savaşacağını, "Rakka’da kalan militanlarının çoğunun intihar saldırıları düzenlemeleri beklenen yabancı savaşçılar" olduğunu söyledi.

"10 bine yakın sivil var"

Kentin IŞİD’in elindeki bölgelerinde hâlâ 5 bin-10 bin arasında bir sivil nüfusunun bulunduğuna dikkat çeken Ahmed, bu durumun operasyonu yavaşlattığını aktardı. Ahmed, “Baskınlarımız sırasında sivillerin hedef olmaması için güvenli çıkış yolları açmaya çalışıyoruz fakat sivil ölümlerine yol açan çok sayıda mayın var” ifadelerini kullandı.

"Rakka'da kalma planımız yok"

Ahmed, Rakka’nın IŞİD’den temizlenmesi sonrası SDG’nin kontrolü sivil konseye devredeceğini belirterek, “Bizden istenmediği sürece Rakka’da kalma planımız yok” diye konuştu.

"SDG’nin yizde 30'u Kürt"

YPG’nin Rakka operasyonundaki rolü Türkiye ile ABD arasında gerilim yaratmışken, Ahmed SDG’nin yapılanması hakkında da bilgi verdi. YPJ komutanı, SDG’nin 50 bin savaşçısının yüzde 60’ının Arap, yüzde 30’unun Kürt, yüzde 10’unun diğer etnik gruplara mensup olduğunu söyledi.

"Deyrül Zor’u özgürleştirmemiz yönünde talepler var"

Nowruz Ahmed ayrıca, SDG’nin şu an için Fırat’ın doğusundaki Deyrül Zor’a ilerleme gibi bir niyeti olmadığını belirtti. Ancak Ahmed bu konuyu ABD liderliğindeki koalisyonla görüşmediklerini söylese de, “Deyrül Zor’u özgürleştirmemiz yönünde talepler var ve bunu gözden geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.

"Rejim bize saldırmazsa..."

Suriye ordusunun da üç yıldır IŞİD kuşatması altında olan Deyrül Zor’a operasyon hazırlığında olduğu bilinirken, Ahmed, “Eğer rejim bize saldırmazsa ve bizi hedef haline getirmezse, biz de ona saldırmayız” şeklinde konuştu.