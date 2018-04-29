YPG'ye katılan Mehmet Aksoy isimli İngiltere vatandaşı belgeselci Rakka'da IŞİD saldırısında hayatını kaybetti

Mehmet Aksoy isimli bir İngiltere vatandaşı Suriye'de IŞİD tarafından gerçekleştirilen bir saldırıda hayatını kaybetti.

BBC'nin elde ettiği bilgilere göre, Londra'da yaşayan 32 yaşındaki Aksoy, Haziran ayında İngiltere'den Suriye'ye gitti.

Suriye'nin kuzeyindeki, Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) askeri kanadı Halk Savunma Birlikleri'ne (YPG) katılan ve yönetmen olan Aksoy'un bir belgesel hazırladığı belirtiliyor.

BBC'ye konuşan Aksoy'un Londra'dan arkadaşı Aladdin Sinayic, Aksoy'un Suriye'ye giderken savaşma planında olmadığını açıklayarak şunları söyledi:

"Bana daha iyi yollar var dedi. Oradaki savaşçıların hikayesini anlatmak istiyordu. O savaşçılara büyük saygı duyuyordu. Mehmet'i herkes severdi"

Kürt kökenli olan Aksoy, Rakka'yı IŞİD'den geri almak için süren operasyonu izlemek için iki aydır bölgedeydi ve sosyal medya üzerinden burada çektiği görüntüleri paylaşıyordu.

Aksoy'un ölümünü haber yapan BBC'den Emma Vardy, 32 yaşındaki film yapımcısının, kendisinin de aralarında olduğu birçok Batılı gazeteciye yardım ettiğini aktardı.

32 yaşındaki Aksoy'un, Salı sabahı IŞİD'in Rakka'nın dışında düzenlediği bir saldırıda hayatını kaybettiği öğrenildi.

Örgüt militanlarının iki araçla, bir YPG üssüne saldırarak içeri girmeyi başardığı Mehmet Aksoy'un da bu saldırı sırasında vurularak öldürüldüğü ifade edildi.

Aksoy için Londra'nın kuzeyinde Salı gecesi 300 kişinin katılımı ile bir anma gecesi de düzenlendi.

Londra'da yaşayan ve film yapımcısı olan Aksoy'un ailesinin Türkiye kökenli olduğu da aktarılıyor. Mehmet Aksoy'un amcasının 1990'lı yıllarda PKK için savaşırken öldürüldüğü belirtiliyor.

Mehmet Aksoy'un YPG güçleri için savaşırken ölen 5'nci İngiliz vatandaşı olduğu ifade ediliyor.