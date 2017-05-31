YPG'ye gönderilen silahlar endişe yaratıyor

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak ve Suriye'de işbirliği içinde olduğu yerel güçlere yapılan silah yardımını Suriye'deki muhalif grupları endişelendiriyor.

Associated Press (AP) haber ajansında yer alan bir analizde koalisyonun silah, eğitim ve hava operasyonlarıyla destek verdiği Irak ordusu, Iraklı Kürt ve Suriyeli Kürt güçlerin IŞİD'den yaklaşık üç yıl içinde toplam 55 bin kilometrekarelik alanı geri aldığına işaret edilerek buna karşın hem Irak'ta hem de Suriye'de birçok kesimin kaygıları olduğu belirtildi.

AP'ye göre söz konusu güçlerin elde ettikleri nüfuzu ve silahları, IŞİD mağlup edildikten sonra nasıl kullanacakları konusunda endişe sahibi olan gruplar içinde Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bulunuyor.

"Bu silahlar bize yöneltilecek"

Suriye ordusundan ayrılarak, ülkenin kuzeyinde Türkiye destekli muhalif güçlere katılan Albay Abdulrezzak Ahmed Freyci, AP'ye yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriyeli Kürtlere silah verdiğine dair haberlerin, endişelerini daha da arttırdığını söyledi.

ÖSO komutanı Freyci, IŞİD'le savaş bittikten sonra "bu silahların, kendilerine yöneltileceğini" savundu.

"ABD, Irak'ta bile takip edemedi"

Koalisyon sözcüsü Albay John Dorrian geçen mart ayında yaptığı açıklamada Trump yönetiminin Suriyeli Kürtlere göndereceği ağır silahların geri alınmayacağını ancak nerede ve nasıl kullanılacaklarının "dikkatle izleneceğini" belirtmişti. Dorrian "her bir silahın" kayıt altına alınacağını ve sadece IŞİD'e karşı kullanılacaklarına dair güvencenin de ABD tarafından verileceğini söylemişti.

Ancak rejime karşı savaşan Suriyeli muhalifler, verilen silahların kendilerine ya da diğer gruplara karşı kullanılmayacağının garantisi olmadığını ifade ediyor. ABD destekli Kürt güçlerin Türkiye destekli gruplarla Suriye'nin kuzeyinde sık sık çatıştığı ifade edilen analizde, koalisyonun Suriye'den daha az karmaşık bir savaş alanı olan Irak'ta dahi silahların takibinde yetersiz kaldığı değerlendirmesi yapıldı.

1 milyar dolarlık silah kayıp

ABD Savunma Bakanlığı'nın hesaplarının denetlendiği 2016 yılı raporunu inceleyen Uluslararası Af Örgütü'nün bu ay içinde yayımladığı rapordan alıntı yapılan analizde, IŞİD'le mücadele için Iraklı güçlere verilen 1 milyar dolarlık silahın kayıp olduğu belirtildi.

Koalisyon sözcüsü Albay Ryan Dillon, AP'ye yaptığı açıklamada, raporda tespit edilen eksikliklerin giderildiğini ve artık verilen her teçhizat için Iraklı komutanlardan imza aldıklarını söyledi. Ancak Uluslararası Af Örgütü'nün raporunu yazan Patrick Wilcken, silahların takibi konusunda Irak hükümetiyle geçmişe göre daha yakın işbirliğine gitmenin mümkün olabileceğini, buna karşın Suriye'ye gönderilecek silahların "sızmasının ve güzergâh değiştirmesinin önüne geçilmesinin hemen hemen imkânsız olduğunu" ifade etti.

Irak'ta koalisyondan destek alan peşmergenin, IŞİD'den alınan köylerdeki Arapları zorla evlerinden ettiği yönündeki iddialara da yer verilen analizde, Suriye'nin kuzeyindeki Sünni isyancıların, Suriyeli Kürtlerin de benzer bir yol izlemesinden endişe ettiği belirtildi. Analizde, IŞİD yenildikten sonra bölgedeki Arapları kovarak ayrı bir devlet kurma amacında olduğundan şüphelenilen Suriyeli Kürtlerin hali hazırda ülkenin kuzeyinde özerk bir bölge oluşturduğuna da işaret edildi.

DW/AP/CÖ/HS

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