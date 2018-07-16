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YPG'nin tamamen çekildiği söylenmişti; Dışişleri Bakanlığı'ndan Münbiç açıklaması

"YPG'nin tamamen çekildiğine dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır"

16 Temmuz 2018 14:25

Dışişleri Bakanlığı,  YPG'nin Münbiç'ten tamamen çekildiği haberleri üzerine "PYD/YPG’nin Münbiç’ten tamamen çekildiğine dair haberleri abartılı buluyoruz. Süreç halen devam ediyor. Devriye güzergahı üzerindeki kontrol noktalarından çekilme sürüyor. Ortak devriye hazırlık çalışmaları devam ediyor. Dolayısıyla Menbiç'ten bu aşamada PYD/ YPG’nin tamamen çekildiğine dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır." açıklamasında bulundu.

TIKLAYIN - YPG, Münbiç'ten tamamen çekildi

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, konuya ilişkin haberleri değerlendirerek söz konusu haberleri abartılı bulduklarını belirterek, bu konudaki sürecin devam etmekte olduğunu vurguladı.   Devriye güzergahındaki kontrol noktalarından çekilmenin sürdüğünü ifade eden kaynaklar, "Ortak devriye hazırlık çalışmaları devam ediyor. Dolayısıyla Münbiç'ten bu aşamada YPG/PKK'nın tamamen çekildiğine dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır." diye konuştu.

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