YPG, Münbiç'ten tamamen çekildi

Suriye'nin Münbiç kasabasında denetimi sürdüren yerel milis gücü 'Menbiç Askeri Konseyi', çatışmalardan kaçınma konusunda yapılan anlaşma uyarınca son YPG'li grubun 15 Temmuz itibarıyla Münbiç'ten çekildiğini duyurdu.

Yerel milis güçlerinin dün yaptığı yazılı açıklamada şöyle dendi:

"Uluslararası koaliyonla yapılan anlaşma uyarınca, YPG'nin askeri danışmanlaından oluşan son grup örgütümüzün eğitim ve geliştirilmesi çalışmalarını tamamlayarak 15 Temmuz itibarıyla Menbiç'ten çekilme misyonunu tamamladı."

Münbiç Askeri Konseyi, ABD'nin desteklediği Demokratik Suriye Güçleri'ne bağlı bir yerel milis örgütü. Örgüt daha önce de Menbiç'te YPG savaşçılarının olmadığını sadece bir dizi YPG'li askeri danışmanın bölgede bulunduğunu savunmuştu.

​Münbiç Askeri Konseyi'nin açıklaması aylar süren uzlaşmazlığın ardından geçen ay ABD ve Türkiye'nin Menbiç konusunda anlaşmasının ardından geldi.

Anlaşmaya göre YPG Münbiç'ten çekilecek, Türk ve ABD güçleri kasaba çevresinde güvenlik ve istikrarı sağlamak için ortak hereket edecekti.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan son açıklamada, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Menbiç arasında kalan hatta 14. koordineli/bağımsız devriye faaliyetinin 14 Temmuz'da icra edildiği bildirilmişti.

YPG 2016 yılında kasabayı IŞİD'den kurtaran operasyona öncülük etmişti.

Türkiye ise YPG'yi sınırında istemiyor. Ankara, PKK'nın bir kolu olarak değerlendirdiği YPG'yi bir terör örgütü sayarken, Washington örgütü IŞİD'e karşı kritik müttefiklerinden biri olarak tanımlıyor.