YPG'nin operasyonlarına katılan İngiltere uyruklu Holmes, Rakka'da öldü

DİYARBAKIR, (DHA) - SURİYE\'de YPG\'nin DEAŞ\'a karşı operasyonlarına gönüllü olarak katılan İngiliz Jac Holmes, Rakka\'da patlayıcı ve mayın temizleme çalışmaları sırasında, mayının patlaması sonucu öldü.

Terör örgütü DEAŞ\'ın başkent ilan ettiği Rakka\'nın 4 ay süren operasyon sonucu DEAŞ\'tan geri alınmasının ardından kentte patlayıcı ve mayın temizliği yapılırken, terör örgütü PKK\'nın Suriye\'deki uzantısı olarak bilinen YPG ile birlikte operasyona katılan İngiltere uyruklu Jac Holmes\'ın mayın patlaması sonucu öldüğü belirtildi. Suriye\'deki Kürt sitelerinde yer alan haberlere göre, mayın temizleme biriminde yer alan 24 yaşındaki Holmes, 2015 yılından beri bulunduğu Suriye\'de Tel Hamis, Münbiç ve Tabka operasyonlarının ardından Rakka operasyonunda da yer aldı.



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