"YPG'nin Afrin'den çekilme kararı, başka güçler tarafından telkin edilmiş olabilir"

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeybatısında gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin'e girmesini değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve eski Hürriyet gazetesi yazarı Ünal Çeviköz, YPG’nin Türk Silahlı Kuvvetleri ve beraberindeki Özgür Suriye Ordusu güçleri karşısında çatışmadan kent merkezinden çekilmesi kararının ‘başka güçler tarafından telkin edilmiş olabileceğini’ söyledi.

RS FM’de yayınlanan Yavuz Oğhan’ın Bidebunudinle programına konuk olan Çeviköz, Afrin kent merkezinde bir gün içerisinde kontrolün sağlanmış olmasına dair "Bunun sanki son anda verilen bir talimatla gerçekleştiği düşüncesi yaygın. Geçen hafta, Salih Müslim'in de buna benzer açıklaması oldu. Başka ileri gelen Kürt liderler de birtakım açıklamalar yaptılar. Bir çekilme kararı olduğu anlaşılıyor. Çekilme kararı yalnızca Kürtler tarafından değil, başka güçler tarafından telkin edilmiş olabilir” yorumunda bulundu. Çeviköz, şöyle devam etti:

"YPG güçlerinin orada çok fazla zaiyat verdikleri bir gerçek. Bu zaiyatın sürmemesi için, o güçleri başka yerlerde kullanma düşüncesi olan bir takım güçler, çekilme talimatı vermiş olabilir.”

Ani bir çekilme talimatı nedeniyle YPG'nin mühimmatlarını da Afrin'de bırakmak zorunda kaldığını kaydeden Çeviköz, "Bu talimat daha önceden beklenmediği için ani bir kaçmaya sebebiyet vermiş olabilir. Mühimmatlarını taşıyamamış olmaları da bunun bir sonucudur” dedi.