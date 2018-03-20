"Afrin'den ayrılan yaklaşık 50 bin kişinin arasında YPG'liler de yer alıyordu"

Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı'nda kent merkezinin kontrol altına alınmasından birkaç gün önce bölgedeki örgüt üyelerinin kaçtığını söyledi. 14 Mart 2018 günü örgüt militanlarının kaçmaya başladığını, 15 Mart 2018 akşamı kaçışların daha da yoğunlaştığını kaydeden Zeyrek, "Birleşmiş Milletler’in Afrin’den ayrıldığını açıkladığı yaklaşık 50 bin kişinin arasında teröristler de yer alıyordu" dedi.

Deniz Zeyrek'in, "Kaçmaya son anda karar verdiler: İşte üç kanıtı!" başlığıyla (20 Mart 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Türk Silahlı Kuvvetleri Zeytin Dalı Harekatı’nı başlattığında genel görüş, kırsal alan ele geçirildikten sonra Afrin kent merkezinde meskun mahal çatışmalarının yaşanacağıydı. Ancak böyle olmadı. Örgüt üyeleri, birkaç gün içinde Afrin’den kaçtı.

Bütün bilgiler, terör örgütü PKK’nın (YPG) Afrin’de (Münbiç’ten gönderilenlerle birlikte) 10 binden fazla silahlı unsurunun olduğu yönündeydi. Kent çevresinde hendekler ve barikatlar oluşturulduğu insansız hava araçları tarafından tespit edilmişti.

TSK operasyonda kararlıydı. Deneyimli Jandarma ve Polis Özel Harekat birlikleri ve TSK’nın Özel Harekat birimleri meskun mahal çatışmalarına hazırdı.

Tek ve en büyük kaygı, olası çatışmalar sırasında sivillerin zarar görmesiydi. Bu nedenle kuşatma tamamlandığı halde Afrin’in güneyinde bir koridor açık tutulmuştu ve sivillerin buradan ayrılması bekleniyordu.

Kentteki Arap nüfus, özellikle de gençler Zeytin Dalı Harekatı’nı destekleyen bir tavır ortaya koyuyordu.

15 Mart'ta sivillerin arasına karışıp gittiler

TSK’nın havadan attığı bildiriler de sivilleri güvenli yerlere yönlendirmeyi amaçlıyordu. Çağrılar sivil halkta karşılık buldu. Halep’e ve Azez’e gitmek üzere konvoylar oluştu. YPG’li teröristler başlangıçta sivillerin çıkışını engellemeye çalışsa da başarılı olamadı. TSK, İnsansız Hava Araçları ve Hava Kuvvetleri ile YPG’nin yollara kurduğu barikatları imha etti.

İstihbarat, 13 Mart 2018 Salı gününden itibaren ilginç gelişmeleri tespit etmeye başladı. Örgütün elebaşları Afrin’den çıkmıştı.

14 Mart 2018 günü örgüt militanlarının da kaçmaya başladığı gözlendi. TSK’nın vurması ihtimaline karşı teröristler sivillerin oluşturduğu konvoylara karışarak Tel Rifat ve Halep yönüne gitmeye başladılar. 15 Mart 2018 akşamı kaçışlar daha da yoğunlaştı.

Birleşmiş Milletler’in Afrin’den ayrıldığını açıkladığı yaklaşık 50 bin kişinin arasında teröristler de yer alıyordu.