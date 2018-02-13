YPG'den Türkiye'ye karşı Şam'la işbirliği mesajı

Suriye'nin kuzeyinde ABD tarafından desteklenen YPG'nin komutanı Sipan Hamo, Suriye hükümet birliklerinin Türk birliklerine müdahale etmesine karşı çıkmayacaklarını söyledi. Fransız haber ajansı AFP'ye göre Hamo bir basın toplantısında "Suriye ordusunun Afrin'i savunmak ve sınırını Türk işgaline karşı korumak için müdahalede bulunması bizim için sorun olmaz” dedi.

Suriye'nin kuzeyinde Zeytin Dalı adını verdiği operasyonlarına devam eden Türkiye, YPG'yi PKK'nın uzantısı olan bir terör örgütü olarak kabul ediyor. YPG, Ocak ayı sonlarında Şam yönetiminden Türk ordusunun ilerleyişini durdurmak için Afrin ile Türkiye sınırı arasına askeri birlik gönderilmesini istemişti.

ABD zor durumda kalabilir

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad şimdiye kadar bu çağrıya yanıt vermedi. Suriye Kürtleri, Esad rejiminin bütün bölgede yeniden askeri birlik üslendirme ve bölgenin idari kontrolünü devralma şeklindeki şartlarını kabul etmiyor. Kürtler 2011'de patlak veren iç savaş sırasında kontrolünü ele geçirdikleri Suriye'nin kuzeyini fiilen özerk bölge ilan etmişlerdi.

YPG'nin Şam yönetimiyle işbirliği yapmasının, bu oluşumu IŞİD'le mücadelede destekleyen ancak Beşar Esad'a karşı olan ABD'yi zor durumda bırakabileceği belirtiliyor.

DW,AFP/AG,HS

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