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Dünya
Deutsche Welle

YPG ve Türkiye'nin desteklediği ÖSO arasında çatışma

Türkiye'nin de desteklediği Özgür Suriye Ordusu mensupları ile ABD destekli YPG güçleri arasında Halep'in kuzeyinde çatışmalar yaşandığı bildirildi.

17 Temmuz 2017 21:36

Reuters'ın haberine göre, Suriye'nin Halep kentinin kuzeyindeki Ayn Dakna köyü çevresinde YPG ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) arasındaki çatışmalar şiddetlendi. Türk birliklerinin ise çevre bölgelerdeki top mevzilerini arttırdığı aktarıldı.

YPG'nin ağırlıklı olduğu Suriye Demoktatik Güçleri'nden (SDG) Mustafa Bali, Türk tarafının desteklediği birliklerden ölenler ve yakalananlar olduğunu söyledi.

YPG sözcüsü Rojhat Roj, yaptığı açıklamada, "Ayn Dakna ekseninde Türkler ve paralı askerleri ile bizim aramızda büyük çatışmalar yaşanıyor" dedi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi ise çatışmaların Türk tarafının ilerlemeye çalışmasından kaynaklandığını belirtti.

Türkiye YPG'yi PKK'nın Suriye uzantısı olarak göriyor. ABD'nin Rakka operasyonu için YPG öncülüğündeki SDG'ye silah gönderme kararı alması Ankara-Washington ilişkilerinin gerilmesine yol açmıştı. ABD, Suriyeli silahlı grubu, PKK'nın aksine terör örgütü listesinde bulundurmuyor.

PKK'nın Türkiye genelinde 1984'ten beri düzenlediği saldırılarda ve TSK mensupları ile çıkan çatışmalarda; çoğu sivil, 40 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters,SSB/CÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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