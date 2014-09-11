YPG ve ÖSO'dan IŞİD'e karşı 'Ortak Eylem Merkezi'

IŞİD tehdidine karşı YPG, ÖSO ve diğer bazı muhalif gruplar arasında Fırat bölgesinde ortak 'Eylem Merkezi' kurulduğu açıklandı. Bu ortak gücün adı "Burkan El Fırat" olarak ilan edildi. Amaç, IŞİD'in elindeki bölgeleri kurtarmak.

YPG’nin kontrolündeki bölgede düzenlenen bir askeri tören ile ilan edilen “Eylem Merkezi” Özgür Suriye Ordusu’da dahil bölgede aktif olan tüm güçlerden oluşuyor. IŞİD'e karşı savaşacak ortak gücün adı "Burkan El Fırat" olarak ilan edildi.

Radikal’de yer alan habere göre, oluşturulan ortak karargah ilişkin ortak açıklamayı ÖSO’nun bir komutanı okudu. Ortak Eylem Merkezi'nin bünyesinde 9 ayrı yapılanma yer alıyor. Açıklamada, “Burkan El Fırat” adıyla IŞİD’e karşı durmak için ilan edilen Ortak Eylem Merkezi katılan güçler şöyle sıralandı: “Liva El Tevhid Doğu Kolu, Liva El Siwar El Raka, Fecir El Huriye tugaylarına bağlı Şems El Şemal taburları, Halk Savunma Birlikleri (YPG), Kadın Savunma Birlikleri (YPJ), Seraya Cerablus, Liva Cephet El-Ekrad, Siwar Umunaa El Raka, El Kasas Ordusu, Liva El Cihad Fi Sebilillah.”

Açıklamada ayrıca şu maddeler yer aldı:

1- IŞİD’e katılan tüm üyeler bu örgütü terk etmeli

2- Uluslararası toplum terörist IŞİD karşısında görevini yerine getirmeli

3-IŞİD’e karşı duran tüm taraflar Ortak Eylem Merkezi maddi ve manevi destek sunmalı

Açıklamada, bu eylem merkezinin görevinin IŞİD’in elindeki tüm bölgeleri kurtarma olduğu kaydedildi. Eylem Merkezi’nin kurtarma hedefindeki yerler ise şöyle sıralandı: Karakozak, Sırrin, Cerablus, Minbic ve köyleri ile Rakka ve köyleri.