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BBC Türkçe

YPG: Türkiye'nin hazırlıkları 'savaş ilanı'

Reuters ajansına konuşan YPG komutanı Sipan Hemo, Türk ordusunun Suriye'nin kuzeybatısındaki Azez-Cerablus hattı yakınlarında konuşlandırılmasının "savaş ilanı" olduğunu iddia etti. Hemo, "Potansiyel saldırı ihtimaline karşı kayıtsız kalmayacağız" dedi.

29 Nisan 2018 20:30

Suriye'de Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı Halk Savunma Birliklerinin (YPG) Komutanı Sipan Hemo, Türk ordusunun ülkenin kuzeybatısındaki Azez-Cerablus hattı yakınlarında konuşlandırılmasının "savaş ilanı" olduğunu öne sürdü. Hemo, bu tarz askeri faaliyetlerin büyük bir çatışma riskini beraberinde getirdiğini söyledi.

Reuters haber ajansına konuşan Hemo, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye ile çatışma yaşanmasını bekleyip beklemediği sorusuna, "Türklerin hazırlığı savaş ilanı seviyesine ulaştı ve önümüzdeki günlerde gerçekten çatışmalar yaşanmasına neden olabilir" yanıtını verdi.

Hemo, "Bu potansiyel saldırı ihtimaline karşı kayıtsız kalmayacağız" dedi.

Türk ordusu, Ağustos 2016'da başlattığı Fırat Kalkanı Herakatı'nda güneyde El Bab'a kadar ilerlemiş ve bu operasyonu tamamlamasının ardından Suriye'nin kuzeyinde Özgür Suriye Ordusu'na destek amaçlı asker konuşlandırmıştı.

YPG'nin Türkiye'ye güvenlik tehdidi oluşturduğunu savunan Ankara, geçtiğimiz haftalarda da Halep'in kuzeyine takviye kuvvet göndermişti.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Salı günkü açıklamasında Türkiye'nin gerek gördüğü takdirde Halep'in kuzeyinde Afrin bölgesinde operasyon yapmaktan çekinmeyeceğini söylemişti.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak da Afrin bölgesinin "terörden, teröristlerden, terör unsurlarından temizlenmesi gerektiğini" belirtmişti.

Türkiye, YPG'yi PKK'nın bir kolu olarak görüyor ve "terör örgütü" olarak kabul ediyor.

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