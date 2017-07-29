YPG: Türkiye’nin Afrin’deki saldırıları durmazsa Rakka’dan çekileceğiz

YPG’nin Genel Komutanı Sipan Hemo, ‘Türkiye’nin Efrin ve Şahba’daki saldırılarının sürmesi halinde Rakka operasyonundan çekileceklerini’ açıkladı. Hemo, bu kararı ABD liderliğindeki uluslararası koalisyona ilettiklerini de söyledi. Hemo, “Bu meseleyi koalisyonla paylaştık. Eğer Türkiye devleti Efrin ve Şahba’daki işgal saldırılarını sürdürürse, Rakka operasyonu devam etmeyecek” dedi. Hemo, Rakka operasyonu öncesi Afrin ile Kobani arasında bulunan Şehba bölgesini korumakla görevli olan Ceyş-ul Tuvar (Devrim Ordusu) grubunun, esaldırılar devam ederse kendi bölgelerine döneceğinie açıkladı.

Sputnik International’ın ANF’den aktardığına göre, Hemo “Şahba bölgesinin ana koruma gücü olan Ceyş-ul Tuvar şu an Rakka’da savaşıyor. Açıkça söylediler; ‘Eğer bize karşı saldırılar artarsa Rakka’daki savaşın bir anlamı kalmayacak’ dediler. Biz de aynı fikirdeyiz” ifadelerini kullandı.

Önceki hafta, YPG ile Türkiye destekli ÖSO mevzileri arasındaki sınır noktalarından biri olan ve Şehba bölgesinde yer alan Ayn Dakna’da çatışma çıkmıştı. Çatışmanın ÖSO’nun bu bölgede ilerlemeye çalışması nedeniyle patlak verdiği, Rusya’nın taraflar arasında arabuluculuk yaptığı iddia edilmişti.