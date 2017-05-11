YPG Tabka'yı tamamen ele geçirdi

ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG), Tabka'nın tamamını ele geçirdikleri ve Suriye'nin en büyük barajı olan Tabka Barajı'nı IŞİD'den geri aldıkları bildirildi. IŞİD'in en önemli kalesi olarak bilinen Rakka'nın yaklaşık 40 kilometre batısında, Fırat Nehri üzerinde bulunan Tabka'nın tamamen kontrol altına alınması, SDG'nin planlanan Rakka taarruzu açısından büyük önem taşıyor.

SDG sözcüsü Talal Silo, "ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun sınırsız tam desteği ve savaşçıların kahramanlıkları sayesinde Tabka'yı ele geçirdiklerini" belirtirken, bir diğer SDG yetkilisi Nasır Hac Mansur "tüm IŞİD militanlarının çekilmesiyle Tabka ve yakınındaki Tabka Barajı'nın tamamen kurtarıldığını" açıkladı.

ABD Başkanı Trump'ın IŞİD'le Mücadele Küresel Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Tabka ve barajın IŞİD'den alındığını teyit etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rakka'nın IŞİD'den alınması için SDG'ye yapılan silah yardımının genişletilmesi ve ağır silahların sevkedilmesi emrini vermesi, YPG'yi terör örgütü olarak gören Türkiye ile gerilime yol açmıştı.

Suriyeli Kürtlerden oluşan YPG'nin belkemiğini oluşturduğu SDG ile IŞİD arasında Tabka civarındaki çatışmalar haftalardır sürüyordu. ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun karada özel timler ve hava saldırılarıyla verdiği destek sayesinde hızla ilerleyen SDG'nin Rakka taarruzuna odaklanması bekleniyor.

Tabka'nın da ele geçirilmesiyle IŞİD'in başkenti kabul edilen Rakka, kuzey, doğu ve batı yönlerinden çevrelenmiş durumda. Koalisyonun hava saldırılarıyla köprülerin devredışı bırakılmasının ardından IŞİD, Fırat Nehri'nin güneyindeki ana bölgesine sadece teknelerle ulaşabiliyor. Geçen yıl büyük toprak kaybı yaşayan IŞİD, Suriye'nin doğusundaki çöl bölgesini ve Irak sınırı yakınındakİ Deyr ez-Zor vilayetinin büyük bölümünü kontrolünde bulunduruyor.

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DW,rtr/BK,BD