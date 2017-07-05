YPG saflarında IŞİD’le savaşan İngiliz aktör: Manchester’ın intikamını alacağım

Suriye’de 2015’ten bu yana PYD’nin silahlı kolu YPG saflarında IŞİD’e karşı savaşan İngiliz aktör Michael Enright, Manchester’da mayıs ayında 22 kişinin öldüğü terör saldırılarının intikamını almak istediğini söyledi.

İngiliz Telegraph gazetesinin haberine göre, Enright memleketi olan Manchester’daki saldırılardan çok etkilendiğini belirterek “Manchester’daki saldırılar beni özellikle sarstı. Çok sayıda ölüm ya da terör saldırısı gördüm ama bu farklı. Orası benim kentim. Bunun intikamını alacağım” dedi.

Manchester’da 22 Mayıs’ta bir konser salonu çıkışında düzenlenen intihar saldırısında 22 kişi hayatını kaybetmiş, saldırıyı IŞİD üstlenmişti.

Karayip Korsanları filminde de Johnny Depp ile birlikte rol alan İngiliz aktör Michael Enright, “IŞİD’e hiçbir alan bırakmayacağız. Onlara hiçbir şekilde acımayacağım. Londra Köprüsü’ndeki saldırıyı duyduğunda keşke orada olsaydım diye düşündüm. Bir silah bulur ve peşlerinden giderdim” diye konultu.

2015’te YPG'yekatılan Enright, halen IŞİD’e karşı ABD’nin desteklediği ve YPG’nin içinde olduğu Suriye Demokratik Güçleri’ne bağlı savaşan yabancı savaşçılar arasında yer alıyor.