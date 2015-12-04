YPG: Rusya'nın bize silah verdiği iddiaları doğru değil

YPG, Rusya'nın PYD'nin kontrolündeki Şeyh Maksud bölgesine 5 ton mühimmat bıraktığı yönündeki iddiaları reddetti. Sputnik'ten Hikmet Durgun'a konuşan YPG/YPJ komutanlarından Nesrin Abdullah, Rusya'nın kendilerine silah yardımında bulunmadığını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde, Rusya'ya ait bir askeri kargo uçağının Halep'te PYD kontrolündeki Şeyh Maksud bölgesine 5 ton mühimmat bıraktığı iddia edilmişti. PYD’nin silahlı kanadı olan Halk Savunma Birlikleri (YPG) komutanlarından Nesrin Abdullah, Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Bu konuda şimdiye kadar herhangi bir duyum almadık. Bu mesele ile ilgili bize yansıyan birşey olmadı" diyerek iddiaları yalanladı.

"Şeyh Maksud bölgesine yönelik El Nusra ve diğer cihatçı örgütlerin saldırılarının devam ettiğini" belirten Nesrin Abdullah, Afrin bölgesinde de çatışmaların yaşandığını ve saldırılara karşılık verildiğini aktardı.