YPG: Rusya Afrin'de üs kuracak, bize askeri eğitim verecek

YPG Sözcüsü Redur Xelil, yaptığı yazılı açıklamada Rusya'nın, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de bir askeri üs kuracağını ve YPG üyelerine askeri eğitim vereceğini söyledi.

Sözcü, üssün terörle mücadele işbirliği çerçevesinde kullanılacağını söylerken, anlaşmaya dün varıldığını vurguladı. Xelil, Rus askerlerinin zırhlı personel taşıyıcılar ve diğer zırhlı araçlarla bölgeye ulaştığını ifade etti.

Reuters'ın haberine göre YPG Sözcüsü, anlaşma kapsamında Rusya'nın örgüt üyelerine askeri eğitim vermeyi vaat ettiğini de söyledi.

Redur Xelil'in yaptığı yazılı açıklama "Rus askeri varlığı, YPG ve Suriye'de faaliyet gösteren Rus güçleri arasındaki terörle mücadele ve güçlerimizi modern savaş yöntemleri konusunda eğitme ve Rus güçleriyle doğrudan temas kurmayı öngören anlaşma çerçevesinde gerçekleşmiştir" denildi.

Bağımsız kaynaklarca henüz doğrulanmayan anlaşma konusunda, şu ana dek Rus tarafından bir açıklama yapılmadı.

Ankara, PKK'nın Suriye kolu olarak tanımladığı YPG'yi ve YPG'nin siyasi oluşumu PYD'yi "terör örgütü" olarak kabul ediliyor ve bu örgütle herhangi bir işbirliği yapılmasına şiddetle karşı çıkıyor.

Geçen hafta Başbakan Binali Yıldırım, IŞİD'e yönelik Rakka operasyonu konusunda müttefik ülkelerin PYD'yle birlikte hareket etmeyi seçtiğini söylemiş ve "Türkiye olarak hiçbir terör örgütünü kullanarak başka bir terör örgütünün yok edilemeyeceğini muhataplarımıza açıkça ifade etmiş bulunuyoruz." demişti.

ABD, Rusya ve Türk Genelkurmay Başkanları ve üst düzey askeri yetkilileri, bu sabah Antalya'da, "Irak ve Suriye'deki gelişmeleri" konuşmak için biraraya gelmişti.

Başbakan Yıldırım'dan önce Reuters Haber Ajansı'na konuşan üst düzey bir Türk yetkili, Suriye'nin Rakka kentini IŞİD'den geri alma operasyonu için ABD'nin, YPG'nin yardımını tercih etmiş gibi göründüğünü söylemişti.

Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, "Bu aşamada emin değiliz ama ABD bu operasyonu Türkiye ile değil, YPG ile yapacak gibi görünüyor. Bu operasyon bu şekilde yapılırsa, ABD-Türkiye ilişkileri açısından sonuçları olur. Çünkü YPG bir terör örgütüdür. Her platformda bunu söylüyoruz" demişti.